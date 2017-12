Investoři ignorují geopolitické tenze a ženou se za elitními akciemi. Hrozí opakování roku 1972?

Akciové trhy v USA jsou na nových maximech, investoři se honí za několika málo atraktivními akciemi a nad vším se vznáší hrozba geopolitických tenzí. Nejde ale o popis současné situace, nýbrž o rok 1972. Index S&P 500 tehdy v polovině prosince uzavřel na rekordních 119,12 bodu a investoři byli přesvědčeni, že k úspěchu stačí nakoupit 50 nejpopulárnějších titulů a nikdy je neprodat. Nir Kaissar z Bloomberg gadfly poukazuje na to, že PE této top padesátky dosahovalo podle kalkulací profesora Jeremyho Siegela hodnoty 41,9, zatímco celý trh se obchodoval s PE 18,9. Jaké poučení z toho plyne pro dnešní dobu?



Důvěra investorů v onu padesátku se ukázala jako omyl. V roce 1973 se index S&P 500 propadl o 17 % a v roce 1974 dokonce o 30 %. Řada akcií z elitní skupiny si přitom vedla ještě mnohem hůře. Trhy se o politiku obvykle starají pouze v případě, kdy táhne dolů celou ekonomiku. Bohužel v roce 1973 tomu bylo přesně tak. Propukla válka Izraele s jeho sousedy, OPEC reagoval ropným embargem, jehož cílem byly země, u kterých se předpokládalo, že spolupracují s Izraelem, tedy i USA. Americká ekonomika se záhy nato propadla do recese a embargo bylo jednou z hlavních příčin. Cena ropy se více než zdvojnásobila ze 4 dolarů za barel na 10 dolarů za barel. Když recese v březnu 1975 skončila, HDP byl ve srovnání s předchozím vrcholem o 3,2 % níže.



Je nemožné říci, jak by si nakonec vedli investoři, kteří by se až dodnes drželi oné elitní padesátky, protože někteří její členové již na trhu nejsou. Firmy jako Walt Disney a Coca-Cola se ukázaly jako dobré sázky, ovšem společnosti jako Eastman Kodak či Sears Roebuck očekávání nenaplnily. Emery Air Freight a Simplicity Patterns jsou pak zástupci těch, kteří již na trhu nejsou. Z toho je ale nakonec vlastně zřejmé, že padesátka by jen těžko mohla dlouhodobě držet krok s celým trhem.



I dnes se investoři ženou za skupinou populárních akcií, která bývá nazývána FAANG. Jejími členy jsou Facebook, Amazon, Apple, Netflix a mateřská společnost Googlu Alphabet. Jejich ceny leží na úrovních, o kterých si zmíněná padesátka mohla nechat snít. Průměrné PE dnešních oblíbenců dosahuje hodnoty 115, zatímco celý trh se obchoduje s PE kolem 22,5. A nejde jen o FAANG. Průměrné PE největších padesáti firem současnosti dosahuje hodnoty 32, což je stále mnohem výše než zmíněný průměr indexu S&P 500. A znatelné je i prohlubování valuační propasti mezi trhem a segmentem růstových akcí – viz následující graf:

Rok 1972 může připomínat i současný růst geopolitických tenzí. Akcie jim doposud nevěnovaly větší pozornost, ale pokud se tyto tenze začnou promítat přímo do stavu americké ekonomiky, investoři svůj přístup bezesporu přehodnotí. Hodně věcí tedy naznačuje, že by mohl nastat vývoj podobný tomu, co se dělo v roce 1972 a po něm, uzavírá svou úvahu Kaissar.



Zdroj: Bloomberg Gadfly