Co se stane, když datacentrum s firemními zákazníky přestane poskytovat licence Microsoft?

Odklon některých českých poskytovatelů cloudových služeb od pronájmu licencí produktů Microsoft dostává jejich zákazníky do značně obtížné situace. Tisíce až desetitisíce zákazníků, kteří využívají právě produkty na této platformě, se spoléhají na výkonné a profesionální datacentrum, jež např. při pronájmu virtuálních serverů pro ně značně složité licencování zajistí. O případném přechodu k jiným softwarovým produktům většina zákazníků vzhledem k obtížím s takovým přechodem spojeným neuvažuje. Naštěstí jsou zde např. nadnárodní datacentra, která s licencováním produktů Microsoft nemají dlouhodobě žádný problém.Provoz firemních serverů v datacentru není pouze otázkou financí a zabezpečení, ale rovněž bezproblémového a časově nenáročného provozu. Získá-li zákazník kromě serverhostingu ve vybrané konfiguraci fyzického či virtuálního serveru také zajištění bezpečného provozu a softwarových licencí, jde o výhodnou kombinaci služeb, které obvykle nabízejí důvěryhodní poskytovatelé. Někteří poskytovatelé ale v poslední době uvažují o ukončení pronájmu licencí Microsoftu svým zákazníkům a někteří již dokonce od pronájmu licencí MS upustili.Jednou z nejdůležitějších změn v licencování produktů společnosti Microsoft za poslední dobu byla změna způsobu licencování Windows Serveru. Poskytovatelé postupně přecházejí z dřívějšího modelu „per CPU“ na nový model „per Core“. Nově již není počet licencí, a tím i finanční náklad poskytovatele, určen počtem procesorů, ale počtem jader. Nutno podotknout, že z pohledu licenčních podmínek jsou rozhodující počty procesorů a jader fyzického serveru, na kterém poskytovatel vytváří virtuální servery svých zákazníků. Poskytovatelé z pochopitelných důvodů volí pro virtualizaci vysoce výkonné procesory s velkými počty jader, což s přechodem na nový licenční model znamená někdy značné zvýšení nákladů na licence pro daný server.Mnozí poskytovatelé cloudových služeb se proto rozhodli jít cestou nejmenšího odporu a spolupráci se společností Microsoft ukončují. Nadále tak budou svým zákazníkům nabízet pouze bezplatné open source produkty. Někteří z těchto poskytovatelů pak doporučují svým zákazníkům, aby si v případě potřeby licence na produkty Microsoftu pro pronajaté virtuální servery zakoupili sami. Zákazníkům tím ovšem poskytují službu nikoliv cloudovou, ale spíše medvědí.V kontextu licencování produktů Microsoftu existuje pojem „sdílená infastruktura“. Tímto termínem se označuje infrastruktura, v níž je na jednom fyzickém serveru provozováno více serverů virtuálních, které využívají různí zákazníci. Fyzický server tedy není vyhrazen jedinému zákazníkovi, ale sdílí jej více zákazníků. A právě sdílená infrastruktura představuje pro jakéhokoliv běžného zákazníka prakticky nepřekonatelnou překážku.Licenci, která by dovolovala použití ve sdílené infrastruktuře, zákazník prakticky nemá možnost zakoupit. V žádném případě není možné ve sdílené infrastruktuře použít např. klasickou „krabicovou“ verzi Windows Serveru. Z technického hlediska zde žádný problém není, vše bude fungovat, jak má. Pokud si zákazník v dobré víře takovou licenci zakoupí, může ji na virtuálním serveru bez problému nainstalovat. Porušuje tím ovšem smluvní ujednání se společností Microsoft , takže je to pak prakticky totéž, jako by na serveru použil pirátskou kopii daného softwaru. Poskytovatel cloudové služby v této situaci nenese žádnou zodpovědnost, vše je na zákazníkovi. Jak tedy může zákazník využívat produkty Microsoftu, aniž by musel zevrubně studovat obsáhlé a komplikované licenční podmínky?Naštěstí existují spolehliví provozovatelé sdílené infrastruktury, kteří nemají s licencováním a následnou cenotvorbou žádný problém. Pokud zákazník potřebuje určité produkty, očekává, že mu je provider poskytne v rámci nabízených služeb, aniž by jej obtěžoval starostmi se získáním licence. Důvěryhodný poskytovatel cloudových služeb a serverhostingu tak přejímá veškerou odpovědnost rovněž za správné použití softwaru podle licenčních podmínek Microsoftu. Na zákazníkovi zůstává v souladu se smluvními podmínkami poskytovatele již jen péče o správu vlastního serveru.Společnost INTERNET CZ, která nabízí hostingové a cloudové služby pod značkou FORPSI a FORPSI Cloud, uvedené podmínky komplexní péče o zákazníky splňuje a spolu s pestrou nabídkou konfigurací virtuálních serverů v cloudu přináší zákazníkům také jistotu, že o správné použití licencovaných produktů Microsoftu je postaráno.