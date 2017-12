Fertitta: Bitcoin má budoucnost, ale dokud nebude nějak jištěný, většina investorů se mu bude vyhýbat

Restauratér a miliardář Tilman Fertitta se podělil o svůj velice trefný komentář k bitcoinu . Podle jeho mínění není současné bitcoinové či kryptoměnové šílenství ničím výjimečné ani nové a lze jej celkem v klidu přirovnat k jiným předchozím "bublinám" jako bylo například ".com" šílenství na konci devadesátých let minulého století.Největším problémem bitcoinu je podle něj skutečnost, že nejde o nijak zajištěnou měnu, což od něj odrazuje drtivou většinu standardních investorů. Srovnání s měnami zatím není funkční, protože bitcoinu chybí standarní záruky, jež by potvrzovaly jeho hodnotu a umožňovaly jeho masivnější rozšíření.Na adresu budoucnosti virtuálních měn nicméně Fertitta míní, že tu určitě mají. Svět se v průběhu času mění a virtuální měny jsou zatím pouze na svém počátku.