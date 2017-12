Souhrn 29.12. - Evropa končí rok 2017 v poklidu lehkou korekcí, euro naopak posiluje, ropa smíšeně, BCPP mírně v červeném

Hlavní zprávy dne

Pražská burza dožila rok 2017 v poklidné atmosféře v blízkosti včerejších závěrů.Evropské trhy v závěru roku při slabé likviditě lehce ztrácely. Některé trhy měly dnes zkrácené obchodování, investoři se připravují a vyhlížejí nový rok 2018.US trhy v průběhu svého dopoledního obchodování lehce negativní. Do nového roku vyhlížejí investoři s napětím především s ohledem na další vývoj dolarových sazeb a efekt daňové reformy snižující primárně firemní zdanění ze 35 na 21%. Rok 2017 bude pro americké akcie mimořádný mimo jiné z toho důvodu, že vůbec poprvé v historii si hlavní index S&P 500 připíše růst ve všech měsících roku. Podobně na tom bude také Nasdaq , který by měl vykázat 11 růstových měsíců z celého roku, což bude jeho nový rekord Euro dnes pokračovalo ve výraznějším posilování vůči dolaru a to nehledě na včerejší rozpuštění parlamentu v Itálii a vyhlášení termínu předčasných voleb . Takový vývoj naznačuje, že investoři nepřikládají italskému vývoji politické situace větší váhu a rizikovost. Koruna euru oscilovala kolem včerejšího závěru blízko 25,57. Ropa dnes lehce posilovala. Americká WTI se posunula na 2,5leté maximum nad hranicí 60 USD za barel po překvapivém poklesu statistiky americké produkce v uplynulém týdnu. BCPP zakončila velmi úspěšný rok v decentním tempu bez výraznějších cenových změn. Akcie ČEZ se kosmeticky neudržely nad hranicí 500 Kč , nedařilo se také Erste . Proti této dvojici se stavěl lehký zájem o akcie O2 , PMČR a KB. Celkově BCPP v roce 2017 posílila o 17% s růstem Fortuny a Unipetrolu nad hranicí 100%.