Mezi největší zaměstnavatele světa se tlačí outsourcingové firmy

Žebříčku největších zaměstnavatelů světa dříve dominovaly společnosti, které vyráběly a prodávaly věci. Jména jako Ford Motor Co., J.C. Penney Co. a General Electric Co. na něm dnes nenajdeme. Nahradily je outsourcingové společnosti, které pronajímají pracovníky klientům. Vyplývá to z průzkumu listu The Wall Street Journal.

Zatímco v roce 2000 figurovala na seznamu TOP20 zaměstnavatelů světa jediná outsourcingová firma, International Business Machines Corp., pro níž outsourcingové IT služby byly jednou z řady činností, dnes je jich tam pět.



Podle údajů analytické firmy Information Services Group Inc. se za období let 2000 až 2016 roční hodnota kontraktů outsourcingového sektoru zvýšila z 12,5 miliardy dolarů (téměř 269 miliardy Kč) na 37 miliard a vzestupný trend má trvat i nadále.



Například společnost Accenture se sídlem v Dublinu, která poskytuje outsourcingové služby stovkám společností, zaměstnává ve světě 435.000 osob, zatímco v roce 2000 to bylo 200.000. Podíl outsourcingu se na jejích příjmech podílí 46 procenty.



Rozsah nabízených služeb outsourcingových firem je ohromný. Společnost Compass Group byla založena v roce 1941, aby provozovala závodní jídelny v anglických továrnách. Dnes zaměstnává více než 550.000 zaměstnanců a mezi své dceřiné podniky počítá například Eurest Services, která v klientských společnostech řídí podatelny a recepce anebo sklady. Mezi klienty Eurestu patří společnosti Google, SAP a Pfizer Inc.



Tradiční podniky stále větší měrou přesouvají úkoly na externí zaměstnance a tato razantní změna ve vzorcích podnikání má zásadní dopad na platy i vyhlídky pracovníků. Externí pracovníci obvykle vyjdou firmy levněji, protože externisté nepobírají benefity i protože konkurenční boj nutí outsourcingové společnosti držet náklady na uzdě.