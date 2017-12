Fed by mohl trhy v r. 2018 překvapit rychlejším zvyšováním sazeb

Někteří ekonomové Wall Streetu do nového roku nahlížejí s opatrností v tom smyslu, že americký Fed by mohl v roce 2018 zvyšovat sazby rychleji, než se doposud očekávalo. Trh zatím kalkuluje v průměru s dalšími 3 posuny sazeb, ale mohlo by se klidně stát, že dojde na 4 a více pohybů. Opakuje se totiž situace z roku 2005, kdy růst ekonomiky akceleroval ke 3% a Fed na něj musel adekvátně reagovat. Podle šéfa analytiků agentury Moody´s Marka Zandiho je možné, že ekonomika dostane v příštím roce další podporu v podobě efektů snížení firemních daní, jež zatlačí nezaměstnanost až pod 4% a přispěje to k růstu inflace a tím také tlaku na centrální banku. Ta by pak mohla reagovat 4 a více zásahy.Aktuálně je základní sazba Fedu na 1,5% a naposledy se zvyšovala nedávno v průběhu prosince. Fed letos zvedl sazby 3 krát.Mnozí analytici se shodují, že agresivnější nebo dokonce příliš agresivní postup Fedu je jedním z hlavních rizik pro kapitálové trhy v následujícím roce.Někteří ale upozorňují na fakt, že skutečným problémem není možnost příliš agresivního postupu Fedu v normalizaci sazeb a obecných měnových podmínek, ale spíše dlouhodobé podceňování tohoto rizika ze strany trhu a jeho nepřipravenost na takový vývoj.