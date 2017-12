12.h - Evropa dojíždí rok lehkým poklesem, euro se nebojí italských voleb a roste, ropa posiluje díky poklesu US produkce, BCPP v minusu

Evropské akciové trhy poslední obchodní den roku 2017 v průběhu jeho dopoledne s velmi malou likviditou lehce oslabují. Některé trhy jako například Londýn mají dnes pouze zkrácené obchodování. Euro dnes pokračuje v posilování vůči dolaru a to i přes vyhlášení předčasných voleb v Itálii. To naznačuje, že trh nepočítá s výraznější politickou změnou ve třetí největší ekonomice eurozóny. Koruna euru se drží v blízkosti 25,5. Ropa dopoledne posiluje. Americká WTI se pohybuje nad hranicí 60 USD za barel díky překvapivému poklesu produkce v USA v uplynulém týdnu. BCPP při bídné likviditě vstupuje do poslední seance roky lehce v minusu. Proti zájmu o ČEZ se staví korekce v bankách.