Rok 2018 v akciích? Dobře už bylo, míní Fidelity

Konsolidace, možná mírný pokles, a možná i pár černých labutí. Takový by podle investiční společnosti Fidelity International mohl být nadcházející rok pro investory do akcií. Proplout jím bude těžší než tím letošním, míní Dominic Rossi, který je investičním ředitelem Fidelity pro oblast akcií. Kladné výnosy u akcií by v nadcházejících 12 měsících považoval za štěstí.

„Na býčím trhu jsme ušli už dlouhou cestu a hybatelům tohoto růstu už začíná docházet dech. Když se začnou vyčerpávat fundamenty pro růst, vstupujete do území bubliny,“ uvádí Rossi a doplňuje: „Vzhledem k tomu, že silná očekávání ohledně růstu výnosů již byla započítána do současných cen akcií, myslím, že v pozdní části tohoto cyklu budeme pravděpodobně snižovat rating s tím, jak si investoři uvědomí, že trhy utekly realitě.“

Podle Fidelity International proběhlo ve „žhavé“ oblasti amerického akciového trhu několik pozoruhodných cenových změn. Zejména v sektoru IT, kde se zdá, že ho pohání sentiment a sektor stoupá i nad hodnoty, jaké naznačují fundamenty.

Faktor „sazby“

Pád reálných úrokových sazeb za posledních 30 let vytvářel silný „vítr do zad“ ziskům akciových a dluhopisových trhů. Jestliže se nyní reálné úrokové sazby začnou pohybovat směrem nahoru, pak se z tohoto podpůrného větru stane protivítr.

Budou mít centrální banky nakonec pravdu?

Fidelity International v souvislosti s tím upozorňuje, že jedním z významných rysů kapitálových trhů za poslední čtyři roky je oddělení předpovědí centrálních bank, co se týče trajektorií úrokových sazeb, od tržních očekávání úrokových sazeb. To by se však mohlo změnit v roce 2018, kdy zřejmě budou mít pravdu centrální banky, a nikoliv trhy.

Rizika inflace jsou nyní mnohem více symetrická, než tomu bylo v minulosti. Centrální banky to povzbudí k tomu, aby dodržely slibovaný růst úrokových sazeb, a poprvé po delší době to budou trhy a investoři, kteří budou riskovat chybu. Trhy totiž v minulosti dlouhodobě zaujímaly postoj, že úrokové sazby nebudou růst tak, jak naznačují předpovědi centrálních bankéřů.

Možná překvapení v roce 2018

Je pravděpodobné, že v centru zájmu investorů budou makroekonomické a geopolitické oblasti, jak tomu je už nějakou dobu. Trhy byly dosud relativně pružné, ale tato pružnost může být ohrožená s tím, jak proces normalizace úrokových sazeb vyčkává na impuls.

Z makropohledu zůstává hlavní a trvalou starostí riziko zpomalení hospodářského růstu v Číně. Geopolitické obavy se ale přesunuly od evropských voleb k hrozící konfrontaci se Severní Koreou a v poslední době i k rostoucímu napětí mezi Saúdskou Arábií a Íránem. Eskalace napětí zejména v poslední zmíněné oblasti by bylo potenciální černou labutí na finančních trzích. Investoři proto musejí být opatrní, když zvažují jak geografické, tak sektorové složení svého portfolia, míní Fidelity.