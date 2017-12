Rozbřesk: Koruna na houpačce, brent končí rok poblíž dvouapůlletých maxim

Necelé dva dny zbývají do završení roku, který byl pro českou ekonomiku jedním z nejúspěšnějších. Na výčet všech pozitiv, které rok 2017 přinesl, zde nicméně není místo – navíc si jej lze v podstatě přečíst v téměř každých dnešních novinách, a tak se podívejme jen na některé z nich. Tím hlavním je asi akcelerace české ekonomiky, za níž stojí především tažení průmyslových firem na evropských trzích. Dokonce až tak úspěšné, že vyluxovalo tuzemský trh práce a stlačilo nezaměstnanost na historická minima. ČR se tak stala i zemí s nejnižší nezaměstnaností v EU a současně i s nejvyšší nabídkou volných pracovních míst.

Díky tomu příznivému vývoji už ekonomika vlastně přestala „potřebovat“ stimul v podobě slabé koruny a ČNB jí tak mohla po zhruba tří a půl letech uvolnit z kurzového režimu, který nejenom podpořil hospodářský růst, inflaci, ale až nečekaně výrazně posílil i devizové rezervy centrální banky. O co více se musela ČNB snažit v posledních měsících trvání intervencí, o to méně musela činit pak. Ve srovnání se švýcarským „vzorem“ byl český exit nudnou záležitostí, a tak se úsilí centrálních bankéřů mohlo zaměřit na vypočítávání pozitiv, jež tento režim celému hospodářství přinesl.

Na rozdíl od velkorysé ECB, která dál pokračuje v nákupech kvalitních státních dluhopisů zemí eurozóny, ČNB dokonce otočila kormidlo o 180 stupňů a po cca deseti letech začala dokonce zvyšovat své úrokové sazby a především pak přesvědčila trhy, že v tomto úsilí chce dále a poměrně rychle pokračovat. Jestli se jí povede dosáhnout proklamovaných tří procent do dvou let, není vůbec jisté, nicméně čas super-levných peněz v ČR již nepochybně skončil. O co méně stimulů se však ekonomice dostává od ČNB, o to více se o ně stará stát svým deficitním rozpočtem pro letošní i příští rok.

ČR si to nepochybně dovolit může, protože i tak jde proti dlouhodobému (ne)osvědčenému proudu v EU a její relativní zadluženost stále klesá.

Končí úspěšný rok 2017 a tak nezbývá než si přát, aby i rok 2018 byl nejen pro českou ekonomiku rovněž úspěšným rokem. Našlápnuto má docela dobře, i když asi tak silná čísla jako ta letošní od ní očekávat zatím nemůžeme. Překvapením se sice nejspíše nevyhneme, nicméně doufejme, že budou alespoň pozitivní. Vše nejlepší…



CZK a dluhopisy

Koruna zažila další den na houpačce a její kurz se na trhu vracel k úrovni 25,60 EUR/CZK. Trhem nehýbou ani tak ekonomické zprávy, kterých je už vlastně minimum, jako spíš technické faktory a omezená likvidita.

Zahraniční forex

Dolar i včera pokračoval v oslabování na hlavních měnových párech a do posledního dne obchodování v tomto roce tak vstupuje na měsíčních minimech vůči euru. Tomu pomáhá růst desetiletých výnosů významných členských států eurozóny (Německa, Španělska a Itálie), překonávající omezený růst amerických dlouhých výnosů. Dolaru navíc nehrají do karet ani nejnovější čísla zahraničního obchodu za listopad, která poukazují na vyšší než očekávaný nárůst deficitu obchodní bilance. Na stranu druhou platí, že před-silvestrovské obchodování trpí vysokou mírou nelikvidity, a proto je dost dobře možné, že ihned na počátku nového roku bude dolar schopen tyto ztráty umazat. Zdali by se tak alespoň částečně mohlo stát ještě v tomto roce napoví poslední zajímavé číslo, které dnes trhy očekávají, a to německá inflace.

Ropa

Cena ropy Brent končí kalendářní rok 2018 pevně nad 66 USD/barel, WTI pak testuje hranici 60 USD/barel. K posledním ziskům ropy, které poslaly ceny krátkodobě na úroveň dvouapůlletých maxim, přispívají jak přetrvávající výpadky produkce (Severní moře a Libye), tak nejnovější data od EIA. Ta včera poukázala na vyšší než očekávány pokles zásob surové ropy (-4,6 mil. barelů) a nižší než očekávaný nárůst zásob benzínu (+0,6 mil. barelů). Celkově tak na trhu převládá výrazný býčí sentiment, což nadále dokumentují téměř rekordní počty dlouhých spekulativních pozic ve futures na Brent i WTI. Nakolik však bude tento optimismus na místě i v příštím roce do velké míry určí američtí producenti. Právě data o jejich aktivitě budou dnes ta úplně poslední, která ropný trh v tomto roce zajímají. S ohledem na výrazně omezený objem obchodování však již žádný zásadní pohyb cen očekávat nelze.