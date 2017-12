Úspěšný rok (skoro) za námi

Necelé dva dny zbývají do završení roku, který byl pro českou ekonomiku jedním z nejúspěšnějších. Na výčet všech pozitiv, které rok 2017 přinesl, zde nicméně není místo – navíc si jej lze v podstatě přečíst v téměř každých dnešních novinách, a tak se podívejme (ne vždy zcela vážně) jen na některé z nich. Tím hlavním je asi akcelerace české ekonomiky, za níž stojí především tažení průmyslových firem na evropských trzích. Dokonce až tak úspěšné, že vyluxovalo tuzemský trh práce a stlačilo nezaměstnanost na historická minima. ČR se tak stala i zemí s nejnižší nezaměstnaností v EU a současně i s nejvyšší nabídkou volných pracovních míst.



Díky tomu příznivému vývoji už ekonomika vlastně přestala „potřebovat“ stimul v podobě slabé koruny a ČNB jí tak mohla po zhruba tří a půl letech uvolnit z kurzového režimu, který nejenom podpořil hospodářský růst, inflaci, ale až nečekaně výrazně posílil i devizové rezervy centrální banky. O co více se musela ČNB snažit v posledních měsících trvání intervencí, o to méně musela činit pak. Ve srovnání se švýcarským „vzorem“ byl český exit docela nudnou záležitostí.





Na rozdíl od velkorysé ECB, která dál pokračuje v nákupech kvalitních státních dluhopisů zemí eurozóny, ČNB dokonce otočila kormidlo o 180 stupňů a po cca deseti letech začala dokonce zvyšovat své úrokové sazby a především pak přesvědčila trhy, že v tomto úsilí chce dále a poměrně rychle pokračovat. Jestli se jí povede dosáhnout proklamovaných tří procent do dvou let, není vůbec jisté, nicméně čas super-levných peněz v ČR již nepochybně skončil. O co méně stimulů se však ekonomice dostává od ČNB , o to více se o ně stará stát svým deficitním rozpočtem pro letošní i příští rok. ČR si to nepochybně dovolit může, protože i tak jde proti dlouhodobému (ne)osvědčenému proudu v EU a její relativní zadluženost stále klesá.Končí úspěšný rok 2017 a tak nezbývá než si přát, aby i rok 2018 byl nejen pro českou ekonomiku rovněž úspěšným rokem. Našlápnuto má docela dobře, i když asi tak silná čísla jako ta letošní od ní očekávat zatím nemůžeme. Překvapením se sice nejspíše nevyhneme, nicméně doufejme, že budou alespoň pozitivní. Vše nejlepší…