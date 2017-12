Dolar opět ztrácí (29.12.2017)

Dolar i včera pokračoval v oslabování na hlavních měnových párech a do posledního dne obchodování v tomto roce tak vstupuje na měsíčních minimech vůči euru. Tomu pomáhá růst desetiletých výnosů významných členských států eurozóny (Německa, Španělska a Itálie), překonávající omezený růst amerických dlouhých výnosů. Dolaru navíc nehrají do karet ani nejnovější čísla zahraničního obchodu za listopad, která poukazují na vyšší než očekávaný nárůst deficitu obchodní bilance. Na stranu druhou platí, že před-silvestrovské obchodování trpí vysokou mírou nelikvidity, a proto je dost dobře možné, že ihned na počátku nového roku bude dolar schopen tyto ztráty umazat. Zdali by se tak alespoň částečně mohlo stát ještě v tomto roce napoví poslední zajímavé číslo, které dnes trhy očekávají, a to německá inflace.