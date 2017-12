Wells Fargo: Imploze bitcoinu může negativně ovlivnit také akciové trhy. Očekávání by měla být velmi konzervativní a opatrná

Podle analytika Christophera Harveyho z americké banky Wells Fargo je celkem pravděpodobné, že pokud dojde k zásadnější korekci na trhu kryptoměn , bude to mít následně negativní vliv na další aktiva v čele s akciovými trhy. Tato provázanost je již někdy lehce patrná a je potřeba s ní rozhodně počítat při úvahách o vývoji v roce 2018.Firemní cíl pro akciový S&P 500 na konci roku 2018 je na úrovni 2 860 bodů, což odpovídá zhruba 6procentnímu zhodnocení oproti aktuální úrovni a je to hluboko pod letošním zhodnocením blízkým 20%.Harvey obecně míní, že by investoři měli pro příští rok výrazněji omezit svá zisková očekávání. Velké množství zásadních faktorů a jejich očekávání jsou již započtena v tržních cenách a nyní se bude čekat na jejich naplnění s větším prostorem pro zklamání než pro pozitivní překvapení.