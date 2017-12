Dočká se měď nejdelší rally za generaci?

Cena mědi se dostala na nejvyšší úroveň za téměř čtyři roky. Tuna kovu se dnes na burze kovů v Londýně prodávala až za 7.312,50 USD, nejvýše od ledna 2014. Letošní rok tak zřejmě bude pro tento kov nejlepší od roku 2010. Za podpory silného hospodářského růstu a vysoké poptávky v Číně, která je největším spotřebitelem, vykáže cena mědi za letošní rok nárůst zhruba o 39 procent.

Vzestupný cenový trend by měl vydržet, neboť životnost řady měděných dolů do konce desetiletí skončí a podle firem Glencore a Rio Tinto nebudou nahrazeny, napsal list Financial Times.

Měď je žádaným kovem v souvislosti s plánovaným rozvojem elektromobilů. Ty využívají značné množství mědi v bateriích. Dalším zdrojem poptávky po mědi je také dobíjecí infrastruktura pro tato vozidla.

Cena mědi se na začátku roku 2011 zvýšila na více než 10.000 dolarů za tunu, když Čína přišla se sadou stimulačních opatření, která jí měla pomoci zotavit se z finanční krize. V souvislosti s novými projekty těžebního sektoru a oslabením poptávky pak na začátku roku 2016 cena kovu spadla ke 4.000 dolarů.

Dnes se ceny mědi pohybují nad 7000 dolarů, což je nejvyšší úroveň od ledna 2014. Akcie důlních firem Glencore a Anglo American tak po Vánocích zpevnily už o dvě procenta. Výše zmíněná hodnota (7.312,50 USD za tunu) je cenou tříměsíčního kontraktu na měď. Vzhůru míří už desátý den za sebou, což je nejdelší taková série od roku 1989, ukazují data Bloombergu.

Bezprostředním impulsem pro růst cen mědi je zvyšování čínského dovozu, který jen za listopad vzrostl o 19 procent na 329.168 tun. Analytici předpovídají, že kvůli nižším výdajům na nové projekty bude do konce desetiletí na světovém trhu mědi deficit.

Rostou i ostatní kovy



Ze surovin mají základní kovy letos největší návratnost. Patrné to je v komoditním indexu sestavovaném agenturou Bloomberg, který pohánějí nahoru právě zisky na mědi, hliníku, zinku a niklu. Motorem růstu jsou zlepšující se odhady světové poptávky a trhliny na straně nabídka. Další podpora přišla ve formě slabšího dolaru. Ten dnes k euru ztrácí i 0,4 procenta a neslavný pro něj bude i celý letošní rok.



Kromě mědi dnes rostla také cena hliníku, která se ocitla nejvýše od roku 2012. Zlato na posotovém trhu zdražovalo o 0,38 procenta a stříbro s platinou shodně o 0,5 procenta. Cena palladia naopak mířila dolů o 0,18 procenta. To ale nic nemění na tom, že od začátku roku je vyšší o zhruba 57 procent.

Zdroje: Bloomberg, ČTK, LME