Bitcoin a spol.: Jižní Korea chce zchladit šílenství kolem virtuálních měn a chystá výrazné regulace

Jižní Korea v posledních dnech oznámila, že hledá možnosti, jak omezit či zchladit šílenství kolem virtuálních měn , jež se v zemi v poslední době nebývale rozmohlo do iracionálních rozměrů, jež ohrožují vývoj samotné společnosti. Vláda uvedla, že již déle nemůže tolerovat tento abnormální vývoj.Jižní Korea je považována za světové centrum poptávky po virtuálních měnách s dominantním podílem na celosvětových objemech.Jihokoreské úřady chtějí omezit obchodování s virtuálními měnami pouze na burzy splňující určité regulatorní podmínky, jež by měly zvýšit celkovou transparentnost obchodování a do určité míry také chránit jeho účastníky. Mezi navrhovanými opatřeními jsou například zákazy přístupu k obchodování mladistvým, cizincům a finančním institucím. Burzy by měly spravovat klientské prostředky na samostatných účtech, ověřovat jejich totožnost a uvolnit pro veřejnost podrobnosti o stavu trhu a probíhajících transakcích.Úřady budou požadovat plnou dosledovatelnost transakcí uzavíraných burzami a zakáží bankám otevírání anonymních virtuálních účtůÚřady zvažují také možnosti zdanění transakcí respektive jejich výsledku.Největší jihokorejská burza virtuálních měn Bithumb pro srovnání za listopad hlásí růst objemu obchodů na 56 biliónů wonů = 51 mld. USD oproti 305 miliardám wonů z letošního ledna. Burza má 1,5 miliónu registrovaných uživatelů.