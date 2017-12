Facebook uzavřel dohodu s vydavatelstvím Universal Music!

Autor: Michal Kminiak

Společnosti Facebook a Universal Music Group oznámily ve čtvrtek uzavření dohody, která umožní uživatelům této sítě nahrávat videa obsahující hudbu vydavatelství Universalu.

Díky této dohodě, která je pro Facebook první v rámci kontraktů s významnými nahrávacími společnostmi, již nebudou muset administrátoři požadovat stažení videí obsahující hudbu Universalu kvůli porušení autorských práv. Podmínky a detaily této dohody však ještě nebyly zveřejněny.

Dohoda přichází z podnětu Facebooku, který se snaží, aby uživatelé vkládali videa na své stránky a tím vytvořili další možnosti pro potenciální inzerenty.

„Tato licenční smlouva by mohla pomoci společnosti Facebook lépe konkurovat svým rivalům, společnostem Youtube a Alphabet Inc. Hudební videa jsou totiž nejoblíbenější kategorií na internetových stránkách a díky této dohodě dostal Facebook přístup do knihovny největšího vydavatele “, uvedl Brian Wieser, analytik společnosti Pivotal Research.

Mluvčí Universal Music Group uvedl, že by tato dohoda měla být následně rozšířena o zahrnutí služba Facebook Messenger.

Začátkem letošního roku také zahájila svou službu na Facebooku platforma Watch video, která mimo jiné umožňuje přenosy konferencí nebo sportovních utkání.

Toto partnerství přichází jen několik dní poté, kdy byla uzavřena smlouva společnosti Youtube s Universal Music Group a Sony Music Entertainment.