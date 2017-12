Koruna dnes ráno masivně posiluje a míří k 25,5 za euro

Po včerejším oslabení na nejhorší úroveň od začátku října (kurz CZK/EUR dosáhl až k hodnotě 25,95) se dnes ráno vývoj na korunovém trhu obrátil. Česká měna si proti včerejšímu závěru připisuje zhruba 1,3 %, když se jedno euro dá na mezibankovním trhu koupit za zhruba 25,60.

Za tímto vývojem stojí především povinné příspěvky domácích bank do Fondu pro řešení krize. Banky do něj odvádí platby na základě velikosti svých závazků (zjednodušeně), a aby odváděly co nejméně, jsou motivovány snižovat či alespoň nezvětšovat svou bilanční sumu. Na velké vklady především finančních institucí tak uvalují poplatky či záporné úrokové sazby. Ty v důsledku prodražují pro investory držbu korun. Proto část investorů své koruny raději prodala, což se projevilo oslabením koruny až na zmíněných 25,95 CZK/EUR.

To už dnes ale neplatí. Pokud si zahraniční investor dnes koupí korunu, vzhledem ke standardnímu vypořádání obchodu T+2 se mu koruny připíší na účet až 2. ledna a platby do Rezolučního fondu ho proto nemusí zajímat. Ode dneška tak kurz koruny opět ovlivňují spíše očekávání ohledně růstu úrokových sazeb České národní banky a dobrá kondice české ekonomiky.

V příštím roce očekáváme, že ČNB zvýší úrokové sazby čtyřikrát – poprvé na začátku února. Koruna by měla pokračovat v posilování a příští rok uzavřít na úrovni 24,70 CZK/EUR.