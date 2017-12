Sníh i ledovka komplikují dopravu v ČR, silnice jsou místy nesjízdné

Meteorologové ve středu vydali výstrahu před ledovkou a dopravní policisté už hlásí první komplikace. Opatrně by měli jet řidiči na Berounsku, kde se na silnici utvořila asi kilometrová ledová pokrývka. Na Domažlicku jsou některé silnice neprůjezdné pro vozidla nad 3,5 tuny. A hlášené jsou i první nehody.

Výstraha před ledovkou platí až do deváté hodiny ráno a to pro celkem šest krajů - Prahu, Středočeský, Karlovarský Plzeňský, Liberecký a Ústecký. A právě z těchto míst hlásí policisté dopravní komplikace.

Na silnici vedoucí obcí Mořinka a Mořina na Berounsku se utvořila asi kilometrová nebezpečná ledovka, policisté řidiče varují, aby při průjezdu byli opravdu opatrní.

A sníh komplikuje i dopravu v Plzeňském kraji. Silnice 22 v obcích Kdyně a Brnířov u Domažlic je neprůjezdná pro vozidla těžší než 3,5 tuny. Dál pak trvá i dopravní uzavírka a omezení u obce Kovářská na Chomutovsku. Vozovka má být obousměrně uzavřena až do konce zimy - a to od Horní Halže až k chatě Nástup.

A jsou hlášené i první nehody. Do jaké míry tu ale hraje roli počasí, není úplně jasné. V Kladně narazilo auto do dopravního značení, na Berousku pak do plotu. V obou případech se náraz obešel bez zranění, což se ale nedá říct o nehodě v pražské ulici Milady Horákové, kde se srazila dvě auta. V ulici Senohrabská pak srazilo auto chodce.

Na zhruba 14. kilometru dálnice D10 ve směru na Prahu počítejte s dopravním omezením kvůli nehodě dvou aut. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh.