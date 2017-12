PKN Orlen oficiálně nabízí koupit akcie Unipetrolu za 380 Kč

Polská ropná a plynárenská skupina PKN Orlen dnes zveřejnila nabídku na koupi akcií společnosti Unipetrol. Veřejný dobrovolný návrh činí všem akcionářům Unipetrolu, kterým nabízí 380 Kč za jednu akcii vydanou českým holdingem. Nabídková cena představuje prémii 2,70 % oproti uzavírací ceně Unipetrolu ze dne 11. prosince 2017. Oproti průměrné uzavírací ceně za šest měsíců před datem nabídky jde o prémii 16,85 procenta, stojí také v návrhu, který má Patria.cz k dispozici.



Polski Koncern Naftowy Orlen, jak zní plný název polského většinového vlastníka Unipetrolu, vlastní v české petrochemické společnosti v současnosti 114.226.499 akcií, které představují podíl přibližně 62,99 % na základním kapitálu Unipetrolu a na hlasovacích právech v Unipetrolu.

Skupina chce zvýšit svůj podíl v Unipetrolu „s úmyslem zvážit možnost vyřazení akcií z obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. a případně nucený přechod akcií minoritních akcionářů“ na PKN Orlen, píše se také v dokumentu. Ten je jediným právně závazným dokumentem obsahujícím informace o dané nabídce.

Unipetrol již dříve tento měsíc uvedl, že nabídka na odkup akcí je platná v případě, že se Orlenu podaří dosáhnout 90% podílu; PKN Orlen si přitom vyhrazuje právo vzdát se splnění této podmínky. Podle nejnověji zveřejněného návrhu se transakce uskuteční, pokud bude polská skupina moci koupit alespoň 48.974.789 akcií Unipetrolu.

Kdo již kývl?

Největší menšinový akcionář Unipetrolu Paulinino již dříve uvedl, že souhlasí s návrhem PKN Orlen a prodá svůj podíl v petrochemické společnosti. Podíl prodá také společnost Ëntris Equity Limited, potvrdil před Vánoci ekonom a poradce česko-slovenské investiční skupiny J&T Michal Šnobr, který Ëntris zastupuje. Pokud jde o představenstvo Unipetrolu, to se již nechalo slyšet, že polská nabídka je v souladu se zájmy společnosti Unipetrol. "Cena nabízená v nabídce je výrazně vyšší než historické ceny akcií společnosti Unipetrol na BCPP v posledních letech," uvádí se také v jeho stanovisku.

Čas do konce ledna



Oznámení o přijetí nabídky je možné doručit zprostředkovateli transakce, kterým je Česká spořitelna, v období od 28. prosince do 30. ledna 2018. Výsledek nabídky by měl být znám nejpozději 21. února. PKN Orlen může období pro přijetí nabídky ovšem ještě prodloužit.



Unipetrol loni zvýšil čistý zisk téměř o miliardu na rekordních 7,98 miliardy korun. Tržby činily 87,8 miliardy korun. PKN Orlen již dříve uvedla, že snaha o získání absolutní většiny v Unipetrolu nezasáhne dividendovou politiku polské firmy a odkup akcií Unipetrolu bude financován mixem vlastních zdrojů a dluhu.

Zdroje: PKN Orlen, Patria.cz, Unipetrol.cz