PKN Orlen oznamuje dobrovolný návrh na koupi akcií Unipetrolu

Společnost POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem v Płocku, společnost založená a existující podle práva Polské republiky, se zapsaným sídlem na adrese ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polská republika, zapsaná v registru podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Hlavní město Varšavu ve Varšavě, Obchodním oddělení XIV Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000028860 (základní kapitál ve výši PLN 534.636.326,25, zcela splacen), daňové identifikační číslo (číslo NIP): 7740001454 (dále jen "Navrhovatel"), oznamuje dobrovolný veřejný návrh na koupi akcií vydaných společností UNIPETROL, a.s. (dále jen "Unipetrol"), které jsou přijaté k obchodování na Pražské burze cenných papírů (dále jen "Nabídka"). Nabídka je činěna vlastníkům všech akcií vydaných společností Unipetrol. Navrhovatel pověřil Českou spořitelnu a.s., aby za Navrhovatele jednala v procesu akceptace Nabídky a při vypořádávání převodů akcií Unipetrol.



Podrobné podmínky Nabídky jsou uvedeny v následujícím dokumentu:





Dobrovolný veřejný návrh na koupi akcií společnosti UNIPETROL , a.s.Dobrovolný veřejný návrh na koupi akcií společnosti UNIPETROL , a.s. (English version)Stanovisko představenstva společnosti UNIPETROL , a.s. k veřejnému návrhuStanovisko představenstva společnosti UNIPETROL , a.s. k veřejnému návrhu (English version)

Další podrobnosti ohledně Nabídky naleznete na stránkách České spořitelny a.s. www.csas.cz v sekci Zprávy z banky.