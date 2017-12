Uhelná záhada a pochyby o zelených elektromobilech

Ve včerejším příspěvku jsem zauvažoval nad možnou bublinovatostí elektromobility a trochu jsem si tím připravil půdu pro dnešní úvahu – souboj tradičních a obnovitelných zdrojů energie. Obojí spolu samozřejmě úzce souvisí: Pokud bychom nepřešli ve velkém na „čisté“ primární energie, ztrácí smysl klíčový argument pro rozvoj elektromobilů. Fakticky bychom v našich vozidlech jen nahradili ropu uhlím, jádrem, či plynem a o to nám asi nejde. A pokud se podíváme na vývoj ceny uhlí v posledních měsících, můžeme být skutečně na pochybách, zda jsme si nevysnili svět, který se realitě začíná vzdalovat.



V následujícím grafu je vývoj cen uhlí v Austrálii. Až do poloviny roku 2016 byl trend jasný a plně odpovídal příběhu „elektromobily nahradí auta se spalovacími motory a pohánět je bude stále čistější elektrická energie“. Jenže od druhé poloviny roku 2016 ceny uhlí zamířily nahoru a stále se drží na relativně vysokých úrovních.









V grafu je ovšem také vyznačen vývoj cen solárních panelů a ten naopak na výše zmíněnou ekologickou mototezi sedí. David Fickling na Bloomberg Gadfly navíc poukazuje na to, že na trhu s uhlím se dál objevuje řada negativních zpráv: Přístav Newcastle se chce začít zaměřovat na jiné komodity, než je uhlí . National Australia Bank nechce půjčovat na uhelné projekty, ING je nechce pojišťovat, Jižní Korea chce do roku 2030 výrazně snížit spotřebu uhlí…Takže to skoro vypadá, že v grafu vidíme záhadu – ceny zelených alternativ dál klesají, uhelné zprávy jsou černé jako uhel, ale cena uhlí se drží relativně vysoko. Úplně jasno tedy z tohoto pohledu není. Ale pokud nám jde hlavně o to, zda bude pokračovat příklon k alternativám, je možná nejvíce vypovídající následující graf, který v jedné ze svých posledních analýz zveřejnil Lazard. Porovnává vývoj nákladů (očištěných o dotace ) na výrobu elektrické energie z různých technologií:Podle odhadů je největším propadákem už nějakou dobu jádro a v posledním roce se jeho pozice ještě značně zhoršila. Zmíněné uhlí se pak ve srovnání se soláry a větrníky pohybuje zhruba na dvojnásobku, výrazně lépe je na tom plyn . Lazard z toho přirozeně usuzuje, že dojde k dalšímu masivnímu využívání obnovitelných zdrojů. Nicméně bude stále třeba, aby tradiční zdroje zajišťovaly base load – základní zatížení, které nemůže být vydáno všanc volatilnějším alternativám.Zdá se tedy, že máme slušnou šanci na to, aby elektromobily byly nakonec životnímu prostředí vyhovující sluno, či větromobily a ne uhlomobily. Velkým otazníkem tu je ale Čína, která hodlá elektromobilitu značně podporovat, ale masivně využívá a bude využívat uhlí , takže má zatím k značně rozporuplným uhlomobilům dost nakročeno. A možná, že to s elektromobily nakonec skončí podobně, jako s elektroenergetikou: Staré technologie budou i nadále využívány k pokrytí baseloadu a ty nové mimo něj. To znamená, že tam, kde bude potřeba spolehlivost a odolnost (třeba v krutých mrazech, o kterých jsem psal včera) budou dál dominovat staré technologie a u zbytku ty nové.