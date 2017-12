Aby sleva opravdu byla slevou: Na tohle si dejte pozor, radí experti

Vánoce jsou sice za námi, to ale rozhodně neznamená, že by nákupní šílenství skončilo. Jednak spousta lidí našla mezi dárky obálky s penězi a navíc začaly povánoční výprodeje, ve kterých obchodníci slibují až osmdesátiprocentní slevy. Ale není všechno zlato, co se třpytí.

"1 + 1 zdarma, krach cen, totální výprodej, slevy až 80 %, vše za polovinu – podobnými nápisy se obchodníci snaží vzbudit dojem, že levnější už to nebude a je třeba bez váhání nakoupit právě u nich. Výprodeje jsou, byly a budou populární, ale chcete-li opravdu ušetřit, je potřeba zachovat chladnou hlavu," varuje spotřebitelská organizace dTest.

Každá podobná akce je totiž promyšleným krokem obchodníků. Schválně až příště půjdete kolem výlohy, kde jsou vypsané osmdesátiprocentní slevy, zajděte blíž a podívejte se, jestli před číslicí 80 není malé až.

"Zboží s nejvyšší uvedenou slevou rozhodně nebude plná prodejna a spíše budete mít problém zjistit, co konkrétně je tolik zlevněno," popisuje Lukáš Zelený z dTestu.

A dodává, že pokud vám částky před a po na cenovce nesedí, neváhejte se obrátit na Českou obchodní inspekci. Může se totiž jednat o klamání zákazníků a za to jsou mastné pokuty.

Při nákupu čehokoli také rozhodně neuškodí mít přehled o tom, kolik konkrétní věc běžně stojí. To, že jeden obchod zlevní pomeranče o polovinu ještě neznamená, že jinde je neseženete za stejnou či lepší cenu i bez slev.