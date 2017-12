Efekt konce roku sráží korunu na nejslabší úroveň od začátku října (Komentář)

Česká koruna ve středu proti euru poměrně výrazně oslabila. Její kurz se dostal z úrovní pod 25,80 CZK/EUR, kde ráno otevíral, až na 25,95 CZK/EUR (v 16:30). Česká měna si tak odepisuje dvě třetiny procenta a je nejslabší od začátku října.

Důvodem je, že je pro investory drahé vlastnit koruny přes přelom roku kvůli odvodům, které české banky platí do Fondu pro řešení krize. A jelikož je držba korun drahá, někteří investoři se korun zbavují. Tento faktor ale už zítra pomine. Nákup korun na mezibankovním trhu provedený zítra se zúčtuje dle pravidla D+2 až v úterý 2. ledna, a nebude tak zatížený příspěvky do Fondu. Koruna by proto měla alespoň část svých dnešních ztrát umazat a do konce týdne se přiblížit úrovni 25,70 CZK/EUR, kde podle našeho výhledu letošní rok zakončí. A v novém roce bude posilovat dále. Pro investory je nadále dobrou sázkou díky velmi pravděpodobnému růstu sazeb ČNB.

Koruně nedokázal pomoci ani ráno zveřejněný prosincový konjukturální průzkum ČSÚ. Podle něj vystoupala důvěra v českou ekonomiku na nejvyšší úroveň od roku 2008, a to díky zlepšení nálady mezi podnikateli. Důvěra spotřebitelů velmi mírně poklesla, meziročně ale zůstává vyšší.