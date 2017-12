Dopravní a bezpečnostní opatření na Silvestra a Nový rok v Praze

Silvestrovské a novoroční oslavy v Praze povedou k uzavření dopravy v některých komunikacích v centru města, především na Václavském a Staroměstském náměstí a v okolí Karlova mostu. Dnes o tom informoval pražský magistrát. Na Nový rok souvisí plánované uzavírky s novoročním ohňostrojem. Kromě dopravních omezení město posílí bezpečnostní opatření, bude v pohotovosti policie, záchranka i hasiči. Plus na Vltavě budou dohlížet čluny obou bezpečnostních složek.

Silvestr na Staroměstském a Václavském náměstí

Program oslavy Silvestra na Staroměstském náměstí začne v 17:00 hodin a ukončen by měl být po půlnoci. S ohledem na bezpečnost návštěvníků budou pro automobilový provoz uzavřeny příjezdové komunikace (přechodná úprava se týká ulic Pařížská, Jáchymova od 20:00 do 03:00 hodin).

Na Václavském náměstí, kam obvykle přichází během silvestrovského večera a noci slavit velké množství Pražanů a turistů, nebude možné parkovat. Zákaz parkování bude platit od 12:00 do 10:00 hodin 1. ledna. I sem bude dočasně zakázán vjezd automobilům (týká se ulic Wilsonova - od 12:00 do 10:00 hodin, Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská a Ve Smečkách od 16:00 do 08:00 hodin).

Vzhledem ke zkušenostem z minulých let, kdy se oslavy soustřeďují kolem půlnoci i na Karlův most a jeho okolí, bude od 23:30 hodin do 01:30 hodin uzavřena komunikace Křižovnická – Smetanovo nábřeží v úseku Platnéřská – Karoliny Světlé. A na Malé Straně v době od 21:00 do 02:00 hodin také ulice Josefská a Mostecká.

Dopravní podnik hl. m. Prahy prodlouží provoz metra přibližně do 2:00 hodin 1. 1. v intervalu 10 minut.

Podrobné informace o provozu MHD na: http://www.dpp.cz/omezeni-dopravy/vanocni-a-novorocni-provoz-pid-od-24-prosince-2017-do-2-ledna-2018/



Novoroční ohňostroj

Tradiční novoroční ohňostroj rozzáří Prahu v 18.00 hodin. Bude trvat celkem 660 vteřin, tedy jedenáct minut. Bylo podstatně sníženo množství akustických efektů a velkých kulových pum, které při svém efektu vytvářejí intenzivní hluk. Naopak bylo zvýšeno množství přízemních efektů a padajících dešťů, které jsou viditelné i za nepřízně počasí, dají se přesněji ovládat do hudebního doprovodu a udávají moderní trend střelby ohňostrojů se sníženou hlučností na nezbytné minimum. Obsahuje celkem 3 760 hlasitých ran a celková váha odpáleného materiálu činí 3 000 kilogramů. Ke sledování novoročního ohňostroje je nejvhodnější Dvořákovo nábřeží, Pařížská ulice, Čechův, Mánesův a Štefánikův most.

Podobně jako v minulých letech mají lidé možnost zažít ohňostroj i s hudebním doprovodem, který vznikal přesně na míru s přihlédnutím ke každému odpalu světlice. Zaposlouchají se do něj díky ozvučení na začátku Čechova mostu, případně pokud si naladí na frekvenci 93,7 přenos Hitrádia City.

Pro automobilovou dopravu budou 1. ledna 2018 od 16 do 18.30 hodin uzavřeny tyto komunikace:

- Dvořákovo nábř. v úseku Štefánikův most – nám. Jana Palacha

- nábř. Edvarda Beneše v úseku Klárov – Štefánikův most

- Čechův most, Mánesův most, Štefánikův most, most Legií

- Pařížská v úseku ul. Bílkova – nám. Curieových

- 17. listopadu v úseku nám. Jana Palacha – nám. Curieových

Provoz tramvají (Mánesův a Čechův most, pravobřežní komunikace od Národního divadla po náměstí Curieových) bude přerušen v 17:30 hodin. Tramvajová doprava na dalších komunikacích – Štefánikův most a most Legií bude řízena operativně podle situace ve spolupráci s Policií ČR. Doporučujeme cestujícím nespoléhat na tramvaje a využívat metro.

Městská policie bude zajišťovat prostor u metronomu na Letné, odkud bude ohňostroj odpálen, a to jak v době příprav (od dopoledních hodin 31. 12.), tak i v jeho průběhu, a poté až do dopoledních hodin 2. ledna. Pražská záchranka bude mít přímo na Letné dvě sanitky a jednu na nábř. Edvarda Beneše, stejně budou umístěny požární automobily hasičů a na Vltavě opět čluny Policie ČR, Městské policie a také vodní záchranné služby Českého červeného kříže.

Žádáme Pražany a návštěvníky metropole, motoristy i diváky, o pochopení a respektování bezpečnostních a dopravních opatření, dohled zajistí Policie ČR a Městská policie hl. m. Prahy, píše zpráva vydaná pražským magistrátem.