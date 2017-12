ČSSZ informuje: Novinky v důchodovém pojištění pro rok 2018

Praha 27. 12. 2017

Rok 2018 přinese v oblasti důchodového pojištění řadu změn. Nejen valorizaci vyplácených důchodů a nové parametry pro výpočet důchodů přiznávaných od 1. 1. 2018. Další změny se budou týkat mj. výplaty důchodů v některých případech nebo povinností příjemců důchodu.

Valorizace důchodů

Novela zákona o důchodovém pojištění zakotvuje nový zvýhodněný mechanismus valorizace důchodů. Pravidelné zvýšení důchodů bude proto od ledna roku 2018 výraznější, než tomu bývalo v minulých letech. Procentní výměra všech druhů vyplácených důchodů (tj. starobních, vč. předčasných starobních, invalidních pro invaliditu všech tří stupňů, vdovských, vdoveckých a sirotčích) se zvýší o 3,5 %. Základní výměra stoupne o 150 Kč, tedy ze současných 2 550 na 2 700 Kč. Více v tiskové zprávě: Od ledna se valorizují všechny důchody. ČSSZ provede jejich zvýšení automaticky

Zastropování důchodového věku

Změna zákona o důchodovém pojištění také ukončuje růst důchodového věku bez omezení a stanoví jeho strop v 65 letech. Tento důchodový věk platí pro lidi narozené po roce 1971 a je stejný pro muže i ženy. U lidí narozených do roku 1971 je důchodový věk ještě diferencován v závislosti na roku narození a u žen hraje roli i počet vychovaných dětí. Případné úpravy důchodového věku nad hranici 65 let budou vyplývat z procesu pravidelné revize, která bude reagovat např. na změny ve vývoji střední délky života apod. Více ke vzniku nároku na důchod v roce 2018 v tiskové zprávě: Kdo může „odejít“ do starobního důchodu v roce 2018 a Kdy je možné „odejít“ do předčasného starobního důchodu

Změny v dobrovolném důchodovém pojištění

U dobrovolného důchodového pojištění tzv. bez uvedení důvodů se od 1. 2. 2018 nově zavádí podmínka, že přede dnem podání přihlášky musí občan získat alespoň rok pojištění, a to tzv. placeného pojištění neboli doby výkonu výdělečné činnosti, nikoliv náhradní doby pojištění. Nadále platí, že dobrovolného důchodového pojištění může být účasten občan starší 18 let, který podal na okresní (v Praze Pražské, V Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa bydliště přihlášku k tomuto pojištění na předepsaném tiskopisu. V roce 2018 činí minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění 2 099 Kč.

Změna podmínek pro nárok na sirotčí důchod

S účinností od 1. února 2018 se zmírňují podmínky pro nárok na sirotčí důchod. Nově vznikne nárok na sirotčí důchod i v případech, kdy zemřelý rodič získal jen krátkou dobu důchodového pojištění (musí se jednat o dobu výkonu výdělečné činnosti), a to aspoň jeden rok, popřípadě u osoby starší 38 let aspoň dva roky.

Nová pravidla pro výplatu důchodů do zařízení sociálních služeb

Změny v pravidlech pro výplaty důchodů do zařízení sociálních služeb, které začnou platit od 1. února 2018:

Oprávněna vyplácet důchody svým klientům jsou pouze čtyři typy zařízení poskytující pobytové služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře, které jsou zřízeny podle zákona o sociálních službách.

Platí, že zařízení sociálních služeb je pouze zprostředkovatelem výplaty důchodu, je tedy povinno příslušnou částku důchodci vyplatit v den její splatnosti (15. kalendářní den v měsíci), pokud je důchodce ke dni splatnosti důchodu klientem daného zařízení.

Zařízení sociálních služeb nesmí použít částky důchodu jiným způsobem a příslušné částky, které nebylo možné vyplatit, je povinno do 8 dnů vrátit na účet ČSSZ.

Výplata důchodu do zařízení sociálních služeb je přípustná pouze se souhlasem poživatele důchodu (oprávněného) nebo jeho opatrovníka; nově tedy lze tímto způsobem vyplácet důchody i klientům omezeným ve svéprávnosti, kteří mají soudem určeného opatrovníka, pokud opatrovník s tímto způsobem výplaty souhlasí.

Klienti, jimž je důchod vyplácen do jiného typu zařízení, musí požádat ČSSZ o změnu způsobu výplaty. Více v tiskové zprávě: Mění se pravidla pro výplatu důchodů do zařízení sociálních služeb. Na jaké hlavní změny se připravit?

Další změny související s důchody, nově zakotvené v zákoně: