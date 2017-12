Výhled MF: Ekonomika příští rok zpomalí, mzdy dál porostou

Růst české ekonomiky by měl příští rok zpomalit na 3,3 procenta z letošních očekávaných 4,4 procenta. Zároveň díky posilování koruny klesne průměrná inflace na 2,3 z letošních 2,5 procenta. Zároveň ještě mírně klesne nezaměstnanost a mzdy si udrží vysoké tempo růstu. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 14 tuzemských odborných institucí a odhadů analytiků oslovených ČTK.



Podle analytika ČSOB Petra Dufka začíná už ekonomika kvůli nízké nezaměstnanosti a nedostatku pracovníků narážet na kapacitní limity. "Nyní sice silně roste, už v roce 2018 ale začne postupně zpomalovat," uvedl.



Podle materiálu MF by letos i příští rok měl být růst objemu platů a mezd těsně pod hranicí osmi procent. "Na dynamiku mezd a platů bude kromě zvyšování minimální a zaručené mzdy příznivě působit také navyšování platů v sektoru vládních institucí a rostoucí nedostatek pracovní síly," uvedlo MF.



Ke shrnutí vývoje ekonomiky v letošním roce Sobíšek řekl, že vše, co mohlo v české ekonomice letos vyjít, vyšlo. "Rostly všechny složky poptávky, investice ve všech skupinách, hrubá přidaná hodnota všech odvětví a soukromá spotřeba všech skupin zboží a služeb. Nakonec se patrně zvedla nad loňskou úroveň i stavební produkce, se kterou to v první půlce roku vypadalo nahnutě," uvedl.

Výsledky vybraných ukazatelů z průzkumu MF:

2017 2018 min. prům. max. min. prům. max. HDP 3,5 4,4 5 2,6 3,3 3,9 Průměrná inflace 2,3 2,5 2,9 1,8 2,3 2,9 Míra nezaměstnanosti (VŠPS) 2,8 3 3,3 2,5 2,9 3,2