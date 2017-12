Autonomními vozy prý budeme jezdit zadarmo

S rozvojem autonomních vozidel se objevují různé predikce ekonomů, futuristů, novinářů a odborníků na etiku toho, kam se bude byznys samořiditelných aut ubírat. Čekají nás světlé zítřky.

Vzroste spotřeba alkoholu, protože se nikdo nebude muset bát jezdit automobilem pod jeho vlivem. Vozy budou vybaveny knoflíkem, kterým si pasažéři zvolí styl jízdy. Volanty, dopravní zácpy a parkoviště budou kuriózními pozůstatky dnešní doby, podobně jako se jimi kdysi stala místa pro uvazování či napájení koní.

Tyto predikce ale přehlížejí jeden z největších výdobytků: svět plný autonomních vozů se bude charakteristický tím, že samořiditelnými auty budeme jezdit zadarmo. Přesněji řečeno, za jízdy nebudeme platit penězi, ale tím, že během přepravy z bodu A do bodu B učiníme několik „sponzorských“ zastávek. Bude to podobný princip, jako když je film na soukromé televizní stanici několikrát přerušen reklamou. Za vysílání sice nic neplatíme, ale jsme vystaveni působení marketingu.

Zaplatit, nebo do Starbucks

Obrázek, který podle není od současnosti příliš vzdálený. Zastávky budou prý šité na míru konkrétním zákazníkům. Máte-li rádi fastfoodové restaurace, automobil vás zaveze k McDonald´s. Bude-li libo kávu, zastavíte u Starbucks. Pojedete-li s dítětem, pravděpodobně vás čeká zastávka v obchodě s hračkami, teenageři ale spíše ocení návštěvu Zary nebo H&M.

Realitní makléři pak budou provozovatelům autonomních vozů platit za to, aby s klienty projíždělo pomalu kolem domů, bytů či pozemků, které jsou na prodej, stejně jako kolem přilehlého okolí. Když bude před volbami, pasažérům bude z reproduktorů pouštěn projev kandidáta, jenž bude citovat ze svého volebního programu.

Jízdy prý budou velmi populární, a to jak u pasažérů, kteří uvidí možnost ušetřit nemalé peníze, tak u marketérů a jejich klientů, kteří budou v samořiditelných vozech spatřovat efektivní způsob, jak spotřebitele ovlivnit reklamou.

Možnost zaplatit samozřejmě nezanikne. Pokud se budete chtít co nejrychleji dopravit na místo určení, pak budete muset sáhnout do kapsy. Jestliže vám ale na nějaké té minutě nesejde a vítězí u vás co nejlevnější způsob cestování, pak se reklamním zastávkám zkrátka nevyhnete.

Budoucnost už začala

Celá generace vyroste s očekáváním, že doprava sdílenými samořiditelnými vozy je zadarmo. Jenže kromě sponzorských zastavení za takové cestování zaplatíme i jinak. Námitky proti takové dopravě jistě budou mít ekologové, úřady, které dohlížejí na práva spotřebitelů, obezitologové a další lidé, kteří v tom budou vidět mnoho rizik. A pravděpodobně i sami lidé zjistí, že rčení „není oběd zadarmo“ je skutečně pravdivé.

Autonomní vozy jsou sice ještě víceméně v testovací fázi, nicméně náznaky toho, jak budou bezplatní reklamní jízdy vypadat, můžeme sledovat už dnes. Například v Las Vegas je od roku 2010 legální, že firmy šoférům taxíků platí za to, že jim přihrávají zákazníky. V nevadské metropoli je to typické především pro strip-bary a podobné podniky. A dokonce již existují aplikace, které zákazníkovi najdou taxík, který je doveze do jimi vybraného klubu, baru, kasina nebo dokonce na střelnici či jim zařídí svatební obřad.

Klienti taxislužby tak podle odborníků mohou být vystaveni tlaku, aby se nechali zavést na některé z míst. S nástupem autonomních vozů, v nichž taxikář bude absentovat, by tento tlak nemusel být tak velký. Jenže podle Judith Donathové, socioložky z Harvardovy univerzity to není vůbec jisté. „Bude velmi záležet na tom, jak bude konkrétní systém koncipován, kdo ho vytvoří a jak moc budou klienti odolní vůči manipulativním technikám,“ říká.

Nový typ regulace

Cesta z jednoho místa do druhého je proces determinovaný mnoha často protichůdnými zájmy. Některé z nich jsou patrny již v současných navigačních aplikacích, jako je Waze nebo Google Maps. I v nich se totiž vyskytuje reklama. Takže i tam dochází k tomu, že je uživateli doporučená trasa, která nemusí být nutně tou nejvýhodnější. To má kromě manipulaci cestujícím své další negativní dopady, a to na lokální životní prostředí.

Města tak budou mít pochopitelně zájem na tom, aby viděla do algoritmů, kterými budou autonomní vozy naprogramovány. Je tedy pravděpodobné, že vedení měst vytipují lokality, v nichž bude průjezd takovým vozidlem zpoplatněn tak, aby byla vybalancována pozice bohatých i chudých cestujících, sponzorů a v neposlední řadě také místních obyvatel.

-usi-

