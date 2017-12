Eurozóna v roce 2018: Namístě je optimismus a skepse zároveň

V předchozích příspěvcích jsem se věnoval výhledu pro celou globální ekonomiku, USA a Čínu, na řadu dnes přichází Evropa, či přesněji řečeno eurozóna. Ta v posledních měsících rozhodně nestojí stranou globálního oživení. Naopak se zejména s ohledem na její předchozí výkony dá říci, že je jedním z jeho pevných bodů. Podívejme se, co by mohl přinést příští rok.



I eurozóna by podobně jako Spojené státy mohla těžit z toho, že investice tu ještě dlouho po krizi nehrály tradiční roli tahouna boomu a tudíž existuje stále velký potenciál pro jejich růst. Jak ukazuje první z dnešních obrázků, stále se nachází znatelně pod předkrizovým průměrem a i kdyby se prudce zvyšovaly dostaly by se nad něj až za řadu měsíců:









I u eurozóny je podobně jako v případě americké ekonomiky relevantní diskuse o tom, kde se nachází její potenciál, nakolik jej současný růst převyšuje a jak dlouho to ještě může trvat. V první řadě platí, že potenciál není vytesán do kamene a má tendenci měnit se s tím, jak se vyvíjí celková ekonomická aktivita (tj., i nabídka je endogenní). Z druhého grafu je vidět, že v následujících letech by mohl pokračovat pokles nezaměstnanosti , ale co je důležité, i pokles NAIRU ( nezaměstnanosti , která ještě nevyvolává inflační tlaky). Pokud by tomu tak bylo, mzdové tlaky by mohly zůstat i nadále nepříliš výrazné a spolu s nimi by to mohlo platit o inflaci . Jinak řečeno, ekonomika by uháněla vpřed (na evropské standardy), ale potenciál by se díky investicím a aktivaci řady nevyužitých rezerv posouval také a náraz na něj by se nekonal.Výhled je tedy slušný, existuje reálná šance, že eurozóna dál poroste se v dohledné době nezačne přepalovat. Největší riziko podle mne (vedle řady proměnných typu geopolitických tenzí, černých labutí v Bílém domě, brexitů atd.) přichází ze strany ECB. Zatímco v USA je diskuse o příliš zbrklém monetárním brzdění relevantní, v eurozóně jde o palčivé téma. Už proto, že banky v historii jednoznačně vykazovala tendenci chovat se podle toho, co potřebuje ekonomika Německa a ta nyní jede na plný kotel. Danske Bank v následujícím grafu ukazuje jakýsi střední scénář, který by ukvapenost představovat neměl a který by zhruba mohl zastupovat středněproudé projekce trhu:Danske se nedomnívá, že největší hrozbou pro ekonomické oživení eurozóny je ECB (respektive její německá frakce), ale vývoj v Itálii. Důvod je zřejmý - tato země dovede umně zkombinovat slabý bankovní sektor, vysoké vládní dluhy, politickou nestabilitu a slabý růst. Zároveň je dost velká na to, aby její problémy zabolely celý kontinent (na rozdíl od zemí jako Řecko ). Italské volby , které by mohly značně zamíchat evropskými kartami, jsou naplánovány už na počátek roku, takže čekat nebudeme dlouho.V USA by se letos mohl naplnit dvojkový scénář: 2 % růst, inflace a sazby. Eurozóna čísla v takové lajně pravděpodobně mít nebude. Růst by se sice mohl i zde dosáhnout 2 %, inflace by se ale měla mnohem více blížit 1 % a klíčové sazby by měly být ještě na konci roku znatelně pod nulou. Pokud tomu tak bude, budou mít v eurozóně klid na práci – na to, aby z ní stihli udělat mnohem lépe fungující měnovou unii dřív, než se její nedostatky opět projeví v plné síle. A to je ta skeptičtější poznámka dnešní úvahy.