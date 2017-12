Akcie: Medvědí trend se blíží

Když se na trhu daří firmám se silnými výkazy, je načase se začít obávat nejhoršího. I když to zní na první pohled neintuitivně, uvedená situace může signalizovat blízký konec současného býčího trhu.

Na první pohled se může zdát, že je dobré, když investoři preferují akcie společností, které mají silné rozvahy, dostatek hotovosti a malé dluhy. Růst na trhu tak vypadá zdravě. Opak je však pravdou. Ve skutečnosti to totiž ukazuje na to, že investoři dávají přednost těm, kdo jsou úspěšní, a vlastně tak diskriminují ostatní.

To je ještě podtrženo ukončováním masivní podpory ekonomiky ze strany Fedu. Éra levných peněz končí a společnosti, které na nich byly závislé, již nejsou mezi obchodníky a investory tak oblíbené.

Stratég ze Société Générale a věčný medvěd Albert Edwards tvrdí, že tato divergence ve výkonnosti mezi společnostmi se silnými rozvahami a ostatními je znamením toho, že se blíží konec současného býčího trendu na akciovém trhu. "Jde o náznak toho, že medvědí trh přichází dříve, než většina investorů očekávala? Možná ano," napsal Edwards klientům.

I když to na někoho může působit až cynicky, na podobné chování trhu již v minulosti upozornila Goldman Sachs. Ačkoli podle ní není lepší výkonnost akcií kvalitních firem tak silným medvědím signálem, banka již několikrát poukázala na to, že k podobnému jevu dochází v době, kdy Fedu začíná zpřísňovat politiku.

Edwards se ovšem zamýšlí ještě nad jinou divergencí. Poměr firemních dluhů k peněžním tokům roste, zatímco výnosy nekvalitních dluhopisů klesají. Stratég připomíná, že tento ukazatel se dostává na vrchol v době, kdy zisky klesají, což se stává v obdobích recese.

Jakkoli to vše vypadá nebezpečně, je potřeba mít na paměti, že Edwards varuje před koncem býčího trendu v USA již léta. Optimistům to ovšem zároveň připomíná, že se nemají nechat ukolébat. Opatrnosti na trhu, který roste bezmála devět let, není nikdy dost.

