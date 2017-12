Státní dluh na konci roku 2017 meziročně mírně vzroste (Komentář)

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky 2018, kde odhadlo výpůjční potřeby vlády v příštím roce a nastínilo možnosti jejich financování. V souladu s naším očekáváním dosáhnout v příštím roce výpůjční potřeby 351,6 miliard korun, což je nejvyšší suma od roku 2014. Důvodem je jednak předpokládaný padesátimiliardový deficit státního rozpočtu, ale především velký objem splatných dluhopisů.

Domníváme se, že Ministerstvo financí prodá v příštím roce 250 miliard střednědobých a dlouhodobých dluhopisů na domácím trhu. Čistá emise (tedy po očištění o objem splatných bondů) by tak dosáhla 65 miliard, také nejvíce od roku 2014. Výnosy státních dluhopisů podle našich výhledů porostou, a to jednak kvůli vyšším prodejům, ale především v důsledku růstu sazeb ČNB. V roce 2018 totiž očekáváme čtvero zvýšení sazeb centrální banky. Dvoutýdenní repo sazba by se měla dostat ze současných 0,50 % na 1,50 %.

Výnos desetiletého českého dluhopisu podle naší prognózy dosáhne na konci roku 2018 úrovně 2,2 % oproti současným 1,68 %. I tak ale bude dluhové financování státu poměrně levné.

Podle našich výpočtů vzroste na konci letošního roku hodnota státního dluhu na 1 623 miliard korun. Meziročně se tak zvýší o zhruba 10 miliard korun. V příštím roce předpokládáme další růst dluhu, a to o cca 20 miliard korun. Díky pokračujícímu růstu ekonomiky se ale poměr státního dluhu k HDP bude snižovat.