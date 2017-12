Kongres v USA schválil daňovou reformu

Tento týden ve středu odhlasoval kongres Spojených států daňovou reformu prezidenta Donalda Trumpa. Ten označil přijetí za historický krok a velkou daňovou úlevu pro Američany. Jde o nejrozsáhlejší reformu daní posledních více než 30 let. Zákon mimo jiné ponižuje daně z příjmu právnických osob na 21 % z aktuálních 35 %. Pro fyzické osoby platí snížený daňový základ o dvojnásobek oproti původnímu stavu. Opozice reformu kritizuje z toho důvodu, že z ní budou těžit především bohatí občané a firmy. Trump naopak tvrdí, že reforma pomůže plošně všem, především pak střední třídě. Republikáni vítězství označují za „splněný slib voličům“ a „skutečnou a zcela nutnou daňovou úlevu“. Zákon by měl začít platit od ledna 2018. Změna má za cíl stimulovat ekonomický růst, protože podniky budou moci zaměstnat více lidí a navýší i mzdy. Snížení korporátní daně o 14 % má být podle zákona trvalé. Na akciových trzích v USA jsme ale žádnou velkou euforii z přijetí zákona nezaznamenali. Čtvrteční obchodování se spíše neslo v pomalém svátečním tempu, a přestože nakonec hlavní akciové indexy uzavřely v zeleném, žádné velké zisky nepřidaly. SPX denní graf Makroekonomický kalendář na týden od 25.12.2017 do 29.12.2017 Pondělí celý den, bankovní prázdniny – burzy jsou zavřené Úterý celý den, bankovní prázdniny – burzy jsou zavřené Středa V 16:00 CB – Spotřebitelská důvěra v USA za prosinec Čtvrtek V 0:50 Maloobchodní tržby Japonska za listopad

V 0:50 Průmyslová produkce Japonska za listopad Pátek V 10:00 Peněžní zásoba M3 v eurozóně za listopad

V 10:00 Index cen výrobců Itálie za listopad

Ve 14:00 Čtvrtletní běžný účet Polska za 3. kvartál

Ve 14:00 Harmonizovaná inflace Německa za prosinec

Ve 14:00 Index spotřebitelských cen Německa za prosinec

V 15:45 Chicagské PMI nza prosinec Earnings na týden od 25.12.2017 do 29.12.2017 Ex-dividend dates na týden od 25.12.2017 do 29.12.2017

