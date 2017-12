Banky v Česku nabídnou bleskové platby: za několik sekund, v noci i o víkendu

Banky v Česku budou po dohodě s ČNB, která mezibankovní převody technicky zajišťuje, nabízet novou službu zákazníkům. Bude se jednat o bleskové platby, které budou trvat pouze několik sekund a to v noci i o víkendu. Zaslat, nebo převést bude možné částku do 400 tisíc korun. V testování bude služba od začátku příštího roku, do konce roku 2018 by měla být zákazníky běžně používaná.

Zdroj: aktualne.cz