Ryanair zasáhla první stávka pilotů v historii

Německá letiště dnes zasáhla výstražná stávka německých pilotů nízkonákladových aerolinek Ryanair, která ale měla na plánované lety jen mírný dopad. Vedení irské společnosti se zatím k následkům čtyřhodinového protestu za uznání odborové organizace pilotů Vereinigung Cockpit (VC), který trval od od 5:00 do 9:00 SEČ, nevyjádřilo.



Na dobu stávky, jež byla prvním takovým protestem od založení firmy v roce 1985, bylo naplánováno 16 letů. Podle mluvčího berlínských letišť pět ze sedmi plánovaných letů v metropoli odletělo podle plánu, jeden byl zpožděn. "Celkově to nemá žádné významné následky," řekl agentuře Reuters. Letiště Kolín/Bonn uvedlo, že dva ze tří pravidelných letů se uskutečnily a třetí byl odložen. Na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem byly odbaveny čtyři ze šesti plánovaných letů.





"Tohle byl výstražný výstřel, začali jsme mírně, ale potenciál je mnohem větší," řekl agentuře Reuters mluvčí VC Markus Wahl.Ryanair přes noc povolal zahraniční piloty a piloty bez stálé pracovní smlouvy. Další stávky se zatím podle Wahla do 26. prosince nechystají. Příští vývoj nicméně závisí na ochotě společnosti Ryanair vyjednávat s odbory jako rovný s rovným, uvedla agentura DPA.Irské aerolinky původně tvrdily, že odbory neuznají a v žádném případě s nimi nebudou vyjednávat. Minulý týden však připustily, že odborové svazy uznají, aby se vyhnuly koordinované stávce po celé Evropě během vánočního období, a že s nimi budou jednat. Nicméně podle odborové organizace Ryanair odmítl přijmout dva členy z její pětičlenné vyjednávací komise. Společnost navrhla termín další schůzky na 5. ledna za stejných podmínek. Jak ale v rozhovoru s novináři podotkl předseda odborů Ilja Schulz, odbory mají právo vybrat si účastníky jednání a nenechají si je diktovat.V Irsku se 3. ledna sejdou zástupci Ryanairu a odborové organizace Gewerkschaft Impact Trade Union. Tuto irskou odborovou organizací vedení po masivním nátlaku nakonec písemně uznalo, uvedla agentura DPA.Irský přepravce v prvním fiskálním pololetí, což je do konce září, zvýšil zisk meziročně o 11 procent na 1,29 miliardy eur (33 miliard Kč ). Za celý rok by se měl zisk vyšplhat na rekordních 1,45 miliardy eur