Může zadlužení vyspělých zemí způsobit další hospodářskou krizi?

Vysoké dluhy většiny vyspělých zemí se probírají v médiích poměrně často. Například v eurozóně již dávno neplatí, že se splácením svých závazků bojuje pouze Řecko, ale čím dál častěji se zmiňují i další země. Ty své vysoké zadlužení zvládají jen díky dobré ekonomické situaci v Evropě a ve světě. To, že od začátku hospodářské krize dluhy zemí stále rostou, je ale i přesto alarmující. Z vyspělých států totiž poměr dluhu k HDP od roku 2007 snížilo pouze Norsko, Švýcarsko a Izrael. To dokládá i graf OECD níže.

Varovné je i tempo růstu dluhu. V mnoha vyspělých zemích se totiž za posledních 10 let zvýšil dluh vůči HDP o desítky procent. Co to ale znamená pro investory?

V první řadě je třeba si připomenout, že výše dluhu nemusí znamenat vše. Jsou země, které mají natolik vyspělou ekonomiku, že jsou stále schopné bez problémů své závazky splácet. Riziko bankrotu či zásadních rozpočtových problémů ale není jediný potenciální problém. Další faktor, který je třeba zmínit, je riziko měnové. Mnoho zemí totiž řeší své dluhy uvolňováním měnové politiky. To sice snižuje výnosy jejich dluhopisů a usnadňuje jim to své závazky lépe splácet, často tyto kroky ale vedou ke znehodnocení vlastní měny. Takový stát pak může dlouhodobě fungovat bez větších problémů, ale jeho měna přitom často ztrácí svou hodnotu. Zahraniční investor, který investuje do dluhopisů tak sice od této země své peníze dostane zpět i s úroky, ale kvůli znehodnocení měny i přesto může prodělat. To je příklad nejzadluženějšího státu na světě Japonska. Tato vyspělá země, kde uvolněná měnová politika má za úkol řešit různorodé ekonomické problémy sice své závazky vždy splatí, ale japonský jen má v posledních letech tendence oslabovat.

Kromě rizika bankrotu je tak nezbytné vždy zohlednit i riziko měnové a připravit se na něj. Pakliže není jistota, jak se daná měna bude vyvíjet, je nejvhodnější zvolit měnový hedging, díky němuž se celkové riziko investice značně sníží. Možné pak je samozřejmě se i nezajišťovat. V případě investic do zemí s vysokou mírou zadlužení se ale jedná ve většině případů o nepřiměřené velké riziko.