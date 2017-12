ČNB sazby nezvýšila, koruna uzavře rok na 25,70 CZK/EUR (Ranní zpráva z finančního trhu)

Poslední obchodní den před vánočními svátky bude v regionu klidný, k čemuž včera přispěla i ČNB svým rozhodnutím ponechat měnovou politiku beze změn. Kurz koruny vůči euru by měl letošní rok uzavřít na hodnotě 25,70 CZK/EUR. Na hlavních trzích se pozornost investorů upře na americká data, primárně na deflátor soukromé spotřeby.

Toto je letošní poslední Ranní zpráva z finančního trhu. Příští bude zveřejněna 2. ledna v podobě rozšířené Týdenní zprávy. Celý tým Ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky Vám přeje hezké Vánoce a úspěšný nový rok.

Americký jádrový deflátor spotřeby mírně vzroste

Jádrový deflátor osobní spotřeby, což je preferovaný inflační ukazatel pro americkou centrální banku, v listopadu podle našich odhadů dosáhl 1,5 % y/y. Na této úrovni by měl rok také uzavřít. Inflace tak zůstává nadále pod cílem Fedu, ale ani tomu nezabránilo v prosincovém zvýšení sazeb. V příštím roce by měly americké sazby vzrůst třikrát.

Dolar zastavil oslabování

Dolar včera proti euru zastavil svůj pokles. Jeho hodnota vůči společné evropské měně naopak o 0,1 % vzrostla, když se kurz dostal na úroveň 1,187 USD/EUR. Obchodování už je poznamenané koncem roku a přípravou obchodníků na rok nový při relativně nízké předvánoční likviditě.

Polská nezaměstnanost dále poklesne

Polská nezaměstnanost v listopadu podle našich odhadů dále poklesla, a to na nejnižší úroveň od roku 1990. Trh práce v Polsku utahuje jak pokračující ekonomický růst, tak říjnové snížení věku odchodu do důchodu.

Politika ČNB beze změn, stejně jako koruna

Česká národní banka v souladu s naším výhledem ponechala sazby beze změn, když na včerejším zasedání hlasovali pro růst sazeb jen dva členové bankovní rady. To podporuje naši prognózu, podle které setrvá kurz koruny až do konce roku kolem úrovně 25,70 CZK/EUR. Po Novém roce by ale měla koruna začít opět posilovat a během roku 2018 by se měl její kurz dostat až na 24,70 CZK/EUR. Její zisky podpoří i námi očekávané čtvero zvýšení sazeb ČNB. Dvoutýdenní repo sazba by se tak měla vyšplhat ze současných 0,50 % na 1,50 %.

Koruna během včerejšího odpoledne vůči euru oslabila krátkodobě až na 25,77 CZK/EUR. Poté ale své ztráty umazala a dnes ráno otevírá jen těsně nad úrovní 25,70 CZK/EUR.

