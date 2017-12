Ranní glosa: ČNB ponechává sazby i svůj jestřábí tón beze změny

Aktuální skóre: 5:2 pro zachování sazeb. Bankovní rada se na svém letošním posledním zasedání rozhodla ponechat úrokové sazby beze změny. Nepřekvapila tak trh a současně koruně nedala podnět k návratu k silnějším úrovním. Většina členů rady se přiklonila k postupu nastíněném poslední prognózou, která se až na mzdy prozatím naplňuje. Rizika stávající prognózy inflace proto ČNB aktuálně hodnotí jako nevýrazná a vyrovnaná. Nenaplňuje se prozatím alternativní či citlivostní scénář, který ČNB představila na minulém zasedání. Přesto dva členové rady chtěli reagovat na přehřívání ekonomiky a nepřikládali podle slov guvernéra takový význam výsledkům mezd za třetí kvartál.



I když se sazby nemění, určité jestřábí vyznění komentáře ČNB přehlédnout nelze. Podle prognózy ČNB by se totiž měly tržní úrokové sazby během dvou let dostat ke třem procentům. Vzhledem k tomu, že hlavní sazba je aktuálně 0,50 %, znamenalo by zvýšení repo sazby min. o 2 procentní body. To je s ohledem na politiku ECB velmi odvážný záměr, nicméně jde stále jen o prognózu, která se už za 6 týdnů může změnit.