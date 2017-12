Boeing chce převzít Embraer. Brazilský prezident nesouhlasí

Americký výrobce letecké techniky Boeing má zájem o převzetí brazilského výrobce letadel Embraer. Firmy potvrdily informaci ekonomického listu The Wall Street Journal (WSJ), podle něhož je Boeing ochoten zaplatit za brazilský podnik vysokou prémii. Firmy uvedly, že "jednají o možnostech propojení svého podnikání". Proti převzetí se postavil brazilský prezident Michel Temer.



Pokud se transakce uskuteční, Boeing si upevní postavení vůči evropskému rivalovi Airbus. Dohodu má teď v rukách brazilská vláda. V podniku, který byl plně privatizován v roce 2006, stát drží takzvanou zlatou akcii. Ta mu dává právo vetovat změny ve vlastnické struktuře a v programu výroby vojenské techniky. Podle informací agentury Reuters však vláda do jednání není zapojena.



Prezident Temer s prodejem kontrolního podílu nesouhlasí. Podle deníku Folha de S. Paulo, který zdroj svých informací nesdělil, prezident na setkání s ministrem obrany Raulem Jungmanem prohlásil, že podporuje jakékoli partnerství, pokud to nezahrnuje prodej kontrolního podílu. "Za mé vlády se Embraer nikdy neprodá," řekl.





Tržní kapitalizace brazilského podniku se před zveřejním informací WSJ pohybovala kolem 3,7 miliardy dolarů (přes 80 miliard Kč ). Jeho akcie na burzách v Sao Paulu i v New Yorku na zprávu reagovaly přechodně růstem až o 30 procent, akcie Boeingu naopak mírně oslabovaly.Boeing a Embraer už delší dobu spolupracují na některých projektech, jako je bezpečnost na ranvejích nebo alternativní paliva pro trysková letadla a nejnověji na společném prodeji vojenských letounů KC-390. Aby získal přízeň brazilské vlády, nabízí Boeing ochranu značky, managementu i pracovních míst a je ochoten v dohodě zohlednit zájmy státu.Airbus se letos na podzim dohodl na koupi kontrolního podílu v programu výroby letounů CSeries kanadského výrobce Bombardier. Mluvčí Boeingu tehdy označil partnerství evropské a kanadské firmy za diskutabilní dohodu dvou státem podporovaných konkurentů. Boeing je přesvědčen, že letadla CSeries se v důsledku dotací prodávají ve Spojených státech za uměle nízkou cenu a na konkurenci si stěžoval.Americká vláda hodlá na dovoz letadel CSeries uvalit antidumpingové clo téměř 300 procent. O kauze bude rozhodovat americká Komise pro mezinárodní obchod (ITC) počátkem příštího roku. Je ale možné, že spor se posune na vyšší úroveň, neboť Kanada zvažuje stížnost u Světové obchodní organizace (WTO).