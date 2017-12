Šampusový indikátor ukazuje, že americká ekonomika se začíná přepalovat

Ekonomové intenzivně diskutují o tom, jak dlouho ještě může trvat mimořádně dlouhá fáze expanze americké ekonomiky a do této diskuse nyní netradičním způsobem přispívá i investiční společnost Pictet svou poslední analýzou a zejména jedním netradičním grafem.



Pictet poukazuje v první řadě na to, že současná expanze již trvá více než 100 měsíců (začala v červenci 2009). Stává se tak třetí nejdelší v poválečné historii, nejdelší expanze trvala 119 měsíců (mezi dubnem 1991 a únorem 2001). Podle Pictetu by současná fáze mohla ještě nějaký čas trvat a jedním z důvodů je předchozí utlumený růst HDP, který dosahoval v průměru jen 2,2 %. Navíc zatím nejsou patrné jasné známky příliš vysokých investic.



„Vedle sledování sklonu k přehřívajícím se investicím ale musíme hledat i širší známky nerovnováh a neudržitelného růstu. Mezi ně patří také příliš vysoká důvěra, která bývá základem špatných investičních doporučení a následně hlubších ekonomických problémů. Celý cyklus pak bývá prohlubován růstem zadlužení. Proto je dobrou zprávou, že rozvahy domácností jsou stále v poměrně dobrém stavu,“ tvrdí Pictet a následně obrací pozornost klientů k jednomu velmi netradičnímu měřítku důvěry:



„Dobrým začátkem pro hledání prvních známek přílišného optimismu jsou americké dovozy šampaňského z Francie. Letos tyto dovozy rostou meziročně o 15 % a na konci roku by mohly dosáhnout hodnoty 700 milionů dolarů. Průměrný roční růst dovozů po roce 2010 dosahuje 8,4 %, zatímco růst nominálního produktu dosahuje v průměru 3,5 %. Sice bychom neradi přeháněli význam podobných dat, ale přece jen jde o připomínku toho, že americká ekonomika v některých oblastech začíná být příliš rozjetá. Recese na dohled není, ale není také pochyb o tom, že se nacházíme v pozdní části fáze expanze,“ píše Pictet.



Z následujícího grafu je zřejmé, že dovozy šampaňského dosáhly svého lokálního vrcholu ještě před propuknutím posledních dvou recesí, jeho spotřeba pak během nich prudce klesla. Během posledního cyklu došlo k „zaváhání“ v roce 2011, ovšem poté se dovozy začaly opět prudce zvedat a zatím nejeví známky obratu a ústupu z rekordně vysokých hodnot:

Zdroj: Pictet