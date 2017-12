21. prosince: Tohle potřebujete vědět nejen o čtvrtečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie ve čtvrtek rostly, dále čerpaly z optimismu spojeného s daňovou reformou, kterou schválil Kongres. Zájem byl hlavně o akcie z finančního a energetického sektoru. Trh podpořila také revidovaná zpráva o vývoji ekonomiky USA v třetím čtvrtletí.

Index Dow přidal 0,23 % na 24 782,29 bodu, širší S&P 500 zpevnil o 0,2 % na 2 684,57 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,06 % na 6 965,36 bodu. Index volatility VIX klesl o 1,03 % na 9,62 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden a půl bazického bodu na 2,483 %. Nejvíce zpevnil energetický sektor, naopak nejvýrazněji klesl sektor veřejných služeb.

Investoři očekávají, že snížení firemní daně z 35 na 21 % přispěje k růstu dividend a bude znamenat více peněz na nové projekty. To by se mělo promítnout i do hospodářského růstu Spojených států.

Náladu na trhu podpořila taktéž statistika, která ukázala, že tempo růstu hrubého domácího produktu USA v třetím čtvrtletí stouplo na 3,2 % z 3,1 % v druhém kvartálu. To je nejrychlejší růst za více než dva roky, i když mírně slabší, než ukazovala předběžná zpráva zveřejněná před měsícem.