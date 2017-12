Překvapení nechá ČNB až na Ježíška (Komentář)

Za absence jakýchkoli ekonomických dat měla dnes koruna tendenci mírně posilovat. To může souviset se zítřejším zasedáním ČNB. Na něm neočekáváme zvýšení sazeb, nicméně hlasování by nakonec mohlo být dramatické. Koruna je totiž mírně slabší, než byla při listopadovém zasedání, a tak uvolňuje měnové podmínky. Někteří centrální bankéři (podle nás menšina) by mohli mít pocit, že je potřeba měnové podmínky utáhnout, a proto by mohli hlasovat pro zvýšení sazeb. Více jsme napsali v tomto reportu http://bit.ly/2kukou7.

Polský zlotý zůstal v průběhu dnešního obchodování poměrně klidný, když jeho kurz proti euru dnešní obchodování uzavírá na 4,199 PLN/EUR. Vánoční charakter mělo také obchodování s maďarským forintem, který posílil o desetinu procenta na 312,7 HUF/EUR.