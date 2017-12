Výborná firma někdy představuje hodně špatnou investici

Banka Merrill Lynch před několika dny zveřejnila několik akciových tipů pro příští rok. Povětšinou jde o známé blue chips, mezi které se dostala i společnost Texas Instruments. O ní jsem tu psal před několika lety v pozitivním duchu a i v souvislosti s názorem ML je myslím dobré se na tento titul po delší době podívat znovu.



TI vyrábí integrované obvody a další součásti počítačů, asi 65 % tržeb je generováno prodejem dalším firmám ze sektoru telekomunikací, průmyslu, automobilek a dalších. ML ve svém doporučení poukazuje na to, že firma tento rok opět navýšila dividendu a to o celých 32 %, banka má cílovou cenu na 115 dolarech za akcii (na trhu se cena pohybuje kolem 104 dolarů za akcii).





Právě dividendy a schopnost generovat pro své akcionáře hromady hotovosti byly a jsou jedním z hlavních důvodů, proč firmu vnímám pozitivně. Ale vezměme to popořádku, tedy od pohledu na vývoj cen její akcie . Jak je zřejmé z grafu, ve svém pozitivním pohledu na akcii jsem nebyl ani zdaleka sám, protože její cena až na krátké přestávky poměrně prudce roste:

Zdroj: Morningstar



Uvedená tabulka už ukazuje na výjimečně silný fundament společnosti. Nejde sice o růstového přeborníka, ty je nutno hledat jinde. Tržby ale přece jen rostou a hlavně z nich TI dokáže vytěžit vysoké zisky a tok hotovosti. Provozní cash flow se během tří let zvýšilo z 3,9 miliardy dolarů na 4,6 miliardy dolarů a po investicích firmě loni zbylo více než 4 miliardy dolarů. A dosavadní letošní výsledky napovídají, že bude ještě lépe.



S touto hromadou hotovosti firma činí následující: Snižuje dluhy, odkupuje akcie a vyplácí dividendy, ovšem ani zdaleka ne na úkor budoucnosti. Výsledkem je vyrovnaná kombinace ultrasilné rozvahy se silným proudem hotovosti mířící k akcionářům. To vše u firmy s diverzifikovaným portfoliem klientů, vysokými maržemi, návratností. V mnoha ohledech je tak TI ukázkou toho, „jak dělat věci“. Dobrá firma, ale ještě neznamená dobrou akcii/investici, protože z investičního hlediska může vše kazit vysoká valuace. Jak je tomu zde?



Na ospravedlnění současné kapitalizace ve výši 102,6 miliardy dolarů by TI musela akcionářům vyplácet například 4 miliardy dolarů rostoucích po dobu pěti let o 17 % ročně (poté by růst postupně klesal na cca 2 % ročně). Což je podle mne i na přeborníka typu IT hodně vysoko položená laťka – do 5 let by musela více než zdvojnásobit svůj tok hotovosti. Je tak dost dobře možné, že za těch pár let jsme se tu přesunuli od rovnice „dobrá firma a dobrá investice“ ke kombinaci „dobrá firma, předražená investice“. Jsem tak docela zvědavý, co této akcii přinese rok 2018.