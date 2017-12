CETV může růst až o 20 % pokud nákup dopadne dle spekulací

„I po započtení vlivů ředění akcií a dnešním nárůstu ceny akcií o cca 4 % tato speciální situace skýtá prostor pro růst ceny CETV o cca 16 % do konce realizace obchodu, pokud celá transakce bude schválena a realizována dle současných spekulací Reuters, “ říká hlavní analytik BH Securities Martin Vlček.

Nicméně, připomeňme, že jde o spekulace a výsledná cena může být nižší, nebo se obchod nemusí zrealizovat nakonec vůbec.“ doplňuje hlavní analytik BH Securities Martin Vlček

"Tržní kapitalizace CETV byla v době včerejšího oznámení Reuters cca 670 mil. USD. To vypadá nesmírně atraktivně vůči spekulované nabídkové ceně okolo 2 mld. USD. Nicméně, pokud započteme plný efekt potenciálního ředění akcií CETV vlivem uplatnění warrantů (zjednodušeně řečeno opcí na získání akcií) Time Warner, vyšla by nám včerejší tržní kapitalizace CETV okolo 1, 6 mld. USD. I po započtení těchto vlivů a dnešním nárůstu ceny akcií o cca 4 % to znamená, že tato speciální situace skýtá prostor pro růst ceny CETV o cca 20 % a hodnotu 5,35 USD za akcii do konce realizace tohoto obchodu, pokud celá transakce bude schválena a realizována dle současných spekulací. Nicméně, připomeňme, že jde o spekulace a výsledná cena může být nižší, nebo se obchod nemusí zrealizovat nakonec vůbec.“ doplňuje hlavní analytik BH Securities Martin Vlček

Martin Vlček

Hlavní analytik​​ BH Securities a.s.