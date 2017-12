Těsná většina v ČNB rozhodne, že sazby zůstanou beze změny (Speciální analýzy)

Listopadové zasedání bankovní rady proběhlo překvapivě klidně, když centrální bankéři jednohlasně zvedli ruku pro zvýšení sazeb o 25 bb, přestože se někteří nechali před zasedáním slyšet, že uvažují o zvýšení sazeb o 50 bb. V listopadu nás překvapil také velmi konzervativní výhled centrální banky pro sazby. Vzhledem k tomu, že se ekonomika vyvíjela téměř plně v souladu s touto prognózou, očekáváme, že i bankovní rada rozhodne v souladu s jejím vyzněním a ponechá sazby zítra beze změny. Nicméně někteří členové bankovní rady by díky slabší koruně mohli považovat celkové měnové podmínky za příliš uvolněné a nakonec hlasovat pro zvýšení sazeb. Proto se domníváme, že prosincové hlasování nakonec bude těsné a vyšle jasný signál, že sazby v příštím roce půjdou nahoru.

Data v souladu s aktuální prognózou

Prosincové zasedání bankovní radě neposkytne novou makroekonomickou prognózu a ta tak bude vyhodnocovat rizika listopadového výhledu. Ten již pro prosinec nepočítá s dalším zvýšením úrokových sazeb. Nicméně bankovní rada pro něj identifikovala dvě velká proinflační rizika. První plyne z extrémně napjaté situace na trhu práce, která vytváří velký tlak na růst mezd. V příloze k poslední Zprávě o inflaci ČNB zveřejnila citlivostní scénář, který předpokládá silnější růst mezd. V tomto scénáři je pak očekávaná trajektorie růstu sazeb mnohem strmější a posilování koruny výraznější. Druhé riziko bankovní rada vidí ve vývoji devizového kurzu, který by nemusel posilovat tak rychle, jak ČNB předpokládala ve své prognóze. Důvodem jsou velké korunové pozice, které nastřádali zahraniční investoři v průběhu kurzového závazku. Pokud by se investoři rozhodli tyto pozice zavřít, znamenalo by to oslabení koruny a tím i uvolnění celkových měnových podmínek.

Poslední statistika mzdového vývoje ukázala růst průměrné reálné mzdy ve třetím čtvrtletí o 4,2 %, což je výrazně pod odhadem ČNB ve výši 5 %. Ukazuje se tedy, že citlivostní scénář se zatím nenaplňuje. Domníváme se tedy, že většina v bankovní radě se bude držet základního scénáře, který nepředpokládá zvyšování sazeb v prosinci.

Slabší koruna bude pro některé důvod zvednout ruku pro vyšší sazby

Prosincové hlasování bude pravděpodobně velmi těsné. To, že koruna od posledního zasedání neposílila, může být záminka pro jestřáby v bankovní radě, aby zítra hlasovali pro vyšší sazby. Nicméně většina centrálních bankéřů by se podle nás měla držet stávající prognózy a další utahování měnových podmínek nechat na příští rok. Dost možná se dočkáme podobného vývoje jako na zářijovém zasedání, kde tři členové bankovní rady hlasovali pro zvýšení sazeb a pouze nejtěsnější možná většina zajistila, že sazby zůstaly beze změny. I když se tedy sazby podle nás tentokrát nepohnou, ČNB na svém zasedání 21. prosince vyšle jasnou zprávu, že je připravena měnové podmínky brzy zase utahovat.

Normalizace sazeb bude pokračovat příští rok