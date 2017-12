J&T má řadu dobrých důvodů pro akceptaci nabídky Unipetrolu

Osobně jsem očekával, že J&T se pokusí dojednat mírně vyšší cenu okolo 400 korun za akcii. Ale poté, co Paulinino hodilo ručník do ringu, bude pro ostatní menšinové akcionáře velmi těžké prosadit si vyšší cenu,“ říká hlavní analytik BH Securities Martin Vlček



„J&T přiměly prodat podíl pravděpodobně minimálně následující faktory. První je to, že v investici již byli více než 10 let a dlouho čekali na příležitost exitu. Letos cena akcií rostla o více než 100 %, takže psychologicky se nabízí výběr zisků. Prodat 20 % titulu na volném trhu by bylo díky relativně nízké likviditě velmi problematické, takže výkup byl jednou z mála možností jak zisky skutečně realizovat,“ říká hlavní analytik BH Securities Martin Vlček



Paulinino v oficiálním stanovisku velmi správně nepřímo poznamenává, že rafinérské marže jsou pravděpodobně na svém cyklickém maximu a mají prostor klesat, což by snížilo ziskovost Unipetrolu,“ dodává hlavní analytik BH Securities Martin Vlček

Situace může být podobna jako u titulu Pegas Nonwovens, kde majoritní vlastník zůstal spokojen s menším než 90procentním podílem. Nelze vyloučit, že zbytek si PKN dokoupí již velmi pomalu na volném trhu a nebo po několika měsících vyčkávání zkusí znovu nabídku za stejnou cenu, tedy 380 Kč za akcii,“ dodává hlavní analytik BH Securities Martin Vlček