Tvůrce litecoinu Lee prodal všechny své mince, ale na úspěchu měny jako takové bude dále pracovat

Zakladatel respektive tvůrce litecoinu , který je aktuálně pátou nejhodnotnější virtuální měnou , oznámil, že se zbavil všech svých litecoinů s výjimkou několika málo mincí, jež bude držet jako sběratelské artefakty.Lee uvedl, že litecoin byl pro něj osobně velmi dobrým po finanční stránce a to do té míry, že už nechce svůj finanční úspěch s měnou dále svazovat. Lee nicméně uvedl, že na celkovém úspěchu svého "potomka" hodlá pracovat i nadále. Prodej jeho mincí nebyl výrazem ztráty důvěry, ale čistě snahou vyřešit permanentní "konflikt zájmů", kdy byl mnohokráte nařčen z toho, že by mohl profitovat na svých vlastních komentářích a že by mohl stavět svůj vlastní prospěch nad zájmy a budoucnost samotného litecoinu , který v roce 2011 stvořil.Lee odmítl upřesnit celkový objem mincí, které na trhu umístil s tím, že šlo pouze o malé procento denních objemů, jež nemohlo trh výrazněji ovlivnit. Litecoin od konce roku 2016 stoupl o 7500% a obchoduje se kolem 330 USD za kus.Lee také odmítl snahy obvinit ho z ovlivňování cenového vývoje bitcoinové odnože bitcoin cash