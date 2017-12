Téměř dva a půl milionu korun věnoval institut CEMI na stipendia pro handicapované

Před 5 lety zahájil institut CEMI stipendijní program pro handicapované zájemce o studium. Za dobu trvání programu již institut podpořil osoby se zdravotním znevýhodněním částkou téměř dva a půl milionu korun. Letos byli k jednoletému profesnímu studiu vybráni celkem tři stipendisté, kterým byla udělena finanční podpora ve výši necelých 350 000 korun.

Institut CEMI se každoročně snaží usnadnit život těm, pro které není ze zdravotních důvodů snadné dosáhnout vyššího vzdělání. Vybraným uchazečům poskytne vzdělávací stipendium, díky kterému můžou studovat různé MBA či LLM programy. „Žadatel musí sepsat svůj životní příběh, ve kterém uvede, jak mu studium na institutu CEMI pomůže v jeho další kariéře a jakým způsobem titul využije pro pomoc dalším zdravotně indisponovaným lidem. Stipendium poskytujeme v rozmezí od 50 do 100 % ceny studia a udělujeme ho na základě individuálního posouzení vždy dvakrát do roka,“ vysvětluje podmínky stipendijního programu Mgr. Štěpán Mika, ředitel institutu CEMI. V letošním ročníku bylo stipendium uděleno třem zájemcům – dvěma z nich v plné výši a třetí získal 50% stipendium. V průběhu pěti let tak institut CEMI podpořil zdravotně znevýhodněné zájemce o studium částkou téměř dva a půl milionu korun.

Letošní první stipendistku Janu Gerecovou již od útlého dětství fascinoval svět zdravotnictví. V roce 2012 jí ale lékařská vyšetření potvrdila zhoubný nádor s metastázemi. Začal kolotoč chemoterapií a náročná léčba, jejíž následky omezují paní Janu dodnes. „Onemocnění mi rozhodně změnilo život. Žebříček hodnot se rozpadl jako domeček z karet a já musela začít stavět na zcela nových základech. Uvědomila jsem si, že mé zkušenosti mohou pomoct podobně nemocným pacientům, a proto jsem se stala dobrovolníkem v Lize proti rakovině. Svoje zkušenosti jsem promítla i v odborném článku pro časopis Sestra,“ doplňuje stipendistka institutu CEMI paní Jana Gerecová.

Druhá stipendistka Veronika Macháčová je odmala prakticky nevidomá. I přes své zrakové postižení se však rozhodla bojovat a zapojovala se do veškerých aktivit, které zvládají zdraví lidé. Vždy chtěla být účetní, a proto začala navštěvovat Obchodní akademii pro zrakově postižené v Praze. „Těšila jsem se, že se stanu plně kvalifikovanou účetní. Opak byl však pravdou a kvůli mému handicapu jsem nemohla najít žádné pracovní místo. Uvědomila jsem si, že nechci být „obyčejnou účetní“. Jsem přesvědčená, že stipendium na CEMI podpoří nejen můj osobní rozvoj, ale také odhodlání podobně postižených lidí k naplnění svého pracovního snu,“ říká letošní druhá stipendistka institutu CEMI paní Veronika Macháčová.

Posledním letošním stipendistou je Marek Machata, který se narodil s těžkým zdravotním postižením rukou i nohou. Pan Machata je historicky prvním uchazečem, který získal finanční podporu na studium LLM programu. „V Bratislavě letos vznikne centrum psychologického a právního poradenství QUO VADIS, jehož primární klientelou budou lidé s postižením. Právě v této práci bych rozhodně využil vědomosti získané v LLM programu. Titul by mi zajistil nejen vedoucí pozici v týmu poradců, díky němu bych se ale také stal garantem celého projektu,“ vysvětluje letošní poslední stipendista.

Velkou výhodou studia MBA či LLM na institutu CEMI je to, že probíhá online a není tedy potřeba nikam dojíždět. Veškeré studijní materiály jsou v češtině a dostupné přes moderní e-learningový systém iTutor. Dalším unikátním zdrojem informací je on-line knihovna BOOKPORT.cz, ve které je připraveno na 3 500 titulů všech žánrů. Mezi další prospěšné aktivity, kterým se institut CEMI věnuje, patří pomoc dětem s rakovinou, podpora vzdělávání zrakově postižených studentů, pomoc opuštěným a týraným psům či poskytnutí dotace projektu Tango – manažeři na vozíčcích.