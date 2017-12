Sazby hypoték dál rostou. Klientům se vyplatí fixace na 3 a více let

„Éra levných hypoték končí s rokem 2017. Úrokové sazby strmě rostou a v roce 2018 se nezastaví. Lidem pomůže fixace úrokových sazeb na co nejdelší dobu,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

„I když úroky na hypotékách rychle rostou, stále se pohybují na historicky nízkých úrovních. Stávající klienti, kteří uvažují o refinancování hypotéky, by současných sazeb měli využít. Noví klienti by si měli důkladně rozmyslet, zda při současných cenách nemovitostí je pořízení hypotéky tím nejlepším nápadem, říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Průměrná úroková míra na hypotečních úvěrech v listopadu dosáhla úrovně 2,15 %. Již v dubnu letošního roku byla pokořena hranice 2,0 %. Minulý měsíc se úroková míra pohybovala na úrovni 2,10 % a nyní dál strmě roste. V souvislosti se zvyšováním úrokových sazeb Českou národní bankou je téměř jisté, že se sazby na současné úrovni nezastaví a dál porostou.

Lidé, kteří si pořizují hypotéku, by měli zvažovat fixaci úrokových sazeb na co nejdelší dobu. Přestože úrokové sazby na hypotékách rostou, stále se pohybují na historicky nízkých hodnotách. Doba levných hypoték však pomalu končí, a právě fixace na co nejdelší období bude klienty chránit od zvyšování splátek v příštích letech.

V listopadu si hypotéku vyřídilo 9466 klientů, což je o 800 lidí více než v říjnu. Celkový objem poskytnutých hypoték vzrostl na 19,5 miliardy korun. Česká národní banka je současnou situací na trhu s hypotékami znepokojena a postupně zpřísňuje doporučení pro poskytování hypotečních úvěrů. V dohledné době by mohla být schválena nová legislativa, která zpřísní kritéria pro poskytování hypoték, čímž se sníží dostupnost pro koncové klienty. Regulace hypoték však nesníží úrokové sazby, proto je vhodné využít současných podmínek.