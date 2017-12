Rozbřesk: Rekordní Vánoce na obzoru

Prosincový ukazatel podnikatelského klimatu Ifo nepřekvapil novým rekordem. Optimista by řekl, že nálada německých podnikatelů zůstává stále velmi vysoká, pesimista by mohl věštit první známky ochlazení či špatné nálady u našeho hlavního partnera. My se kloníme spíše k názoru, že jde o drobnou korekci z listopadového maxima. Jednoduše se dá říct, o co jsou firmy spokojenější se současným stavem, o to obezřetnější jsou očekávání od příštích měsíců. V době, kdy se Německo ne zrovna hladce propracovává k nové vládě, je to i vcelku logické.



Jestli je na výsledcích Ifa něco opravdu zajímavé – než samotná interpretace souhrnného indexu – je proměnlivost nálady německých obchodníků. Jeden měsíc nadšení obvykle letos střídá měsíc skepse. Přitom spotřeba domácností táhne německou ekonomiku nahoru a rozhodně netrpí takovými výkyvy jako nálady maloobchodních prodejců. Kontrastuje i se situací v ČR, kde nálada obchodníků je, vůbec ne náhodou, velmi dobrá. Nakonec nákupní horečka vrcholí a s největší pravděpodobností padnou i nové rekordy. Tržby na maximech si bude moci vychutnat většina obchodníků (zejména těch internetových), největší počet balíků přepravní společnosti a nejdelší čekání zase zákazníci. Takže nakonec očekávání od českých Vánoc jsou nastavena oprávněně vysoko. A za vším můžeme hledat silný růst ekonomiky přinášející rekordní zaměstnanost, respektive minimální nezaměstnanost, a s ní spojené zvyšování životní úrovně. A zapomenout nemůžeme ani na stále menší obavy z budoucnosti, které spotřebitele motivují k větší odvaze při nakupování a méně už k tvorbě rezerv na budoucnost.



Jenže rekordně utrácet nehodlají jen spotřebitelé, ale i erár. Právě schválený rozpočet na příští rok s deficitem 50 miliard korun vypadá v době velmi solidního růstu hospodářství a téměř nulové nezaměstnanosti až moc „velkoryse“. Nabízí se totiž hned otázka, jak by asi schodek vypadal, kdyby ekonomika stagnovala nebo dokonce klesala. Takže spotřebitelé nebudou asi jedinými, kdo se s budoucností v současné době až tak nezatěžuje. Tak snad aby nás doba nezaskočila, bude stát za to dát si i za měsíc pozor, jakže si německá ekonomika v průběhu času opět vede…



TRHY



CZK a dluhopisy

Dva dny před letošním posledním zasedáním bankovní rady se koruna držela opět v blízkosti hranice 25,70 EUR/CZK. Jestřábí tón ČNB v posledních týdnech polevil a s ním i očekávání brzkého zvýšení úrokových sazeb. I podle průzkumu Reuters se centrální banka rozhodne spíše nepospíchat. Jisté samozřejmě není nic, protože teprve až zítra v jednu hodinu odpoledne se ukáže, jak silné je tentokrát právě jestřábí křídlo. Že se nebojí jednat, už ČNB letos několikrát ukázala. Nejen dvojím zvýšením úrokových sazeb proti proudu, ale i zpřísněním podmínek pro poskytování hypoték nebo dalším zvýšením proticyklické kapitálové rezervy na 1,25 % s platností od 1. ledna 2019. Vedle Švédska, Norska a Slovenska, si takový polštář nevytváří žádná jiná země v Evropě.



Zahraniční forex

Dolar včera druhý den za sebou oslaboval na hlavních měnových párech. Převládá názor, že pozitivní dopady případného schválení daňové reformy jsou v aktuální ceně již zakomponovány.



Naopak euru pomohly jestřábí výroky z ECB, kterými se neprezentoval nikdo jiný než šéf Bundesbanky J. Weidmannn.



Dnes odpoledne by měl Kongres USA - konkrétně jeho dolní komora udělat definitivní tečku za schvalováním daňové reformy, jež začne platit od ledna 2018. Ve výsledku by měla daňová reforma přinést zvýšení deficitu ve výši jednoho bilionu USD v horizontu deseti let. Reakce Fedu na daňovou reformu by měla být taková, že přijde více zvýšení sazeb než za jinak stejných okolností, a z tohoto důvodu je střednědobým bonusem pro dolar.



Forint včera mírně zpevnil, když maďarská centrální banka ponechala svoji politiku zcela beze změny. Trh možná očekával další akci na straně dalšího (nestandardního) uvolnění měnové politiky. K tomu ale nedošlo.



Ropa

Cena severomořské ropy Brent během včerejška lehce posilovala a přiblížila se k 64 USD/barel, severoamerická WTI pak k 58 USD/barel. Data Amerického petrolejářského institutu o zásobách ropy a ropných produktů za minulý týden víceméně potvrdila očekávání – pokles zásob surové ropy o 5,2 miliónu barelů a naopak nárůst zásob benzínu o 2 milióny barelů. Dnes budou zveřejněna oficiální data od EIA, která nejspíše dále potvrdí, že i v pátém týdnu v řadě dochází k odbourávání ropných zásob. Nejen investory - mezi nimiž panuje nadále býčí sentiment - pak bude samozřejmě zajímat, jak si stojí růst americké produkce ke konci roku. Pokračující solidní růstová dynamika by totiž umocnila pozitivní vyhlídky na rok příští.