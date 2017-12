CEFC a Penta nabízejí za CME 2 mld. USD = cca 5,35 USD na akcii = 24% nad trhem

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Agentura Reuters uvedla, že společnosti CEFC a Penta předložily nabídku na koupi CME . Nabízená cena má být údajně 2 mld. USD , ale ještě není definitivní. Ze zprávy není zřejmé, zda jde o cenu za celou CME či za podíl Time Warneru, který činí efektivně 76 % firmy . Pokud by šlo o cenu za celou společnost, znamenalo by to při plně naředěném počtu akcií 374 mil. cenu na akcii 5,35 USD . To je 24 % nad současnou tržní cenou. Dodáváme, že tato zpráva se objevila již před časem, avšak uváděla nižší transakční cenu.