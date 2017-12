Schválená daňová reforma vodu na mlýn akciových trhů již nepřilila (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Minoritní akcionář Unipetrolu, společnost Paulino, akceptuje nabídku na odkup akcií Unipetrolu za 380 CZK za kus.

Čínská CEFC a investiční skupina Penta předložily společnou nabídku na získání mediální skupiny CME.

Jaderná elektrárna Dukovany získala licence pro provoz třetího a čtvrtého bloku na dobu neurčitou.

CEO Daniel Beneš prodával akcie ČEZ.

Evropské trhy budou na počátku obchodování hledat směr.

Makroekonomický kalendář dnes příliš zajímavého nenabízí. Ve Spojených státech budou zveřejněny pouze údaje o prodejích existujících domů a žádostech o poskytnutí hypotéky. V Evropě byly dnes ráno publikovány německé ceny průmyslových výrobců, jejichž růst byl oproti odhadům nepatrně nižší, za celou eurozónu nás čeká jen pro trhy nedůležitý běžný účet.

Société Générale zvýšila doporučení pro rakouského výrobce oceli Voestalpine na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové trhy včera zakončily se ztrátou. Průmyslový Dow Jones přišel o 0,2 %, S&P 500 klesl o třetinu procenta a hodnota technologického indexu Nasdaq se snížila o 0,4 %. Obchodní aktivita byla podprůměrná. Akcie zamířily dolů, přestože se podařilo dohodnout změny v daňových zákonech, které byly nejzásadnější za posledních 30 let. Utvrzuje nás to tak v domněnce, že akciové trhy již daňovou reformu do svého ocenění započítaly, a tak prostor pro další růst z tohoto titulu je již velmi omezený.

Asijské akciové burzy v průběhu dnešního ranního obchodování jednotný směr nenašly. Oslabující japonský jen pomohl indexu Topix k dosažení nejvyššího vrcholu od listopadu 1991, když mu k tomuto milníku stačilo posílit o třetinu procenta. Nejziskovějším trhem se stal malajsijský, který si připsal 0,7 %. Naopak ve ztrátách se nacházejí čínské indexy, které odevzdávají do tři čtvrtě procenta.

Unipetrol

Společnost Paulino držící ve společnosti Unipetrol 20% podíl akceptuje nabídku na odkup akcií Unipetrolu mateřskou společností PKN Orlen za 380 CZK za akcii. Dle vyjádření rostoucí cena ropy se současným výrazným propadem rafinérských a petrochemických marží přesvědčil management k tomu, že by bylo těžké udržet v budoucnu současné vysoké ocenění evropských rafinérií. Nabídku PKN Orlen považuje za adekvátní. Očekáváme, že se cena akcií bude držet okolo nabídkové ceny.

CME

Čínská CEFC a investiční skupina Penta podaly společnou nabídku na koupi mediální společnosti CME. Dle informací Reuters by se měla cena pohybovat okolo 2 mld. USD, tedy přes 43 mld. CZK. Finální suma však nebyla ještě stanovena.

Chystaná transakce by mohla mít potenciálně dopad i na podnikatelské aktivity O2 Czech Republic, a to zejména v okamžiku, kdy by se nový vlastník CME rozhodl zpoplatnit kanály TV Nova, což by bylo pro mobilního operátora příznivou zprávou.

ČEZ

Jaderná elektrárna Dukovany získala od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení na provozování třetího a čtvrtého bloku, u nichž s koncem letošního roku končí desetileté licence. Nová povolení byla vydána na dobu neurčitou. První dva bloky získaly licenci již v březnu 2016, respektive červnu 2017.

CEO Daniel Beneš prodal téměř 148 tis. akcií ČEZ při ceně 492,02 CZK za kus. Využil tak opční plán, který mu umožnil nákup 150 tis. akcií za 458,71 CZK za kus. Otázkou je, co jej k transakci movitovalo. Prodeje akcií vrcholným managementem jsou trhy většinou vnímány nepříznivě. Včera akcie ČEZ ale zakončily prakticky beze změny.