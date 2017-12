Kongres USA již fakticky schválil daňovou reformu

Dolar včera druhý den za sebou oslaboval na hlavních měnových párech. Převládá názor, že pozitivní dopady případného schválení daňové reformy jsou v aktuální ceně již zakomponovány.



Naopak euru pomohly jestřábí výroky z ECB, kterými se neprezentoval nikdo jiný než šéf Bundesbanky J. Weidmannn.





Dnes odpoledne by měl Kongres USA - konkrétně jeho dolní komora (Senát) udělat definitivní tečku za schvalováním daňové reformy, jež začne platit od ledna 2018. Ve výsledku by měla daňová reforma přinést zvýšení deficitu ve výši jednoho bilionu USD v horizontu deseti let. Reakce Fedu na daňovou reformu by měla být taková, že přijde více zvýšení sazeb než za jinak stejných okolností a z tohoto důvodu je střednědobým bonusem pro dolar Forint včera mírně zpevnil, když maďarská centrální banka ponechala svoji politiku zcela beze změny. Trh možná očekával další akci na straně dalšího (nestandardního) uvolnění měnové politiky. K tomu ale nedošlo.